Суркіс емоційно відреагував на ракетний удар РФ по Києву

Обстріл Києва 23 червня. Фото: Reuters/Gleb Garanich

Голова київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс звернувся до жителів столиці після нової атаки, унаслідок якої вкотре постраждали мирні люди та зруйновано житлові будинки. Це вже другий подібний випадок за тиждень, і він викликав хвилю скорботи й обурення в суспільстві.

Суркіс наголосив, що те, що відбувається, не можна сприймати як просто військові дії, повідомляє пресслужба "Динамо".

Реклама

Читайте також:

За словами Ігоря Суркіса, йдеться про свідому атаку на мирне населення. Він зазначив, що команда, тренерський штаб та співробітники клубу висловлюють співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Від імені всього "Динамо" було передано підтримку сім'ям загиблих і постраждалих. Президент клубу також звернув увагу на стійкість і мужність українців, зазначивши, що Київ знову довів свою незламність перед обличчям ворожих ударів.

"Ми обов'язково вистоїмо"

Звернення Суркіса було наповнене співчуттям і рішучістю. Він наголосив, що попри біль та втрати, українці залишаються єдиними та незломленими. Столиця, за його словами, продовжує жити, чинити опір і бути символом незламної волі.

"Ми не зламаємося. Київ стояв, стоїть і буде стояти. Наш народ незламний", — заявив Ігор Суркіс.

Нагадаємо, англійський "Ліверпуль" буде змушений продати частину гравців через правила фінансового фейр-плею.

Колишній футболіст київського "Динамо" з російським паспортом тренуватиме турецьку команду.

"Бенфіка" готова продати голкіпера Анатолія Трубіна, до якого є інтерес з АПЛ.

Кріштіану Роналду вивчає всі варіанти, перш ніж підписати останній контракт у кар'єрі футболіста.