Шовковський отримає потужне підсилення складу Динамо з молодіжки

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Нападника Матвія Пономаренка занесли до заявки "Динамо" на літній збір в Австрії завдяки хорошим виступам у сезоні. За основний склад клубу він провів дванадцять матчів, забивши два голи.

Ці виступи розподілилися між різними турнірами: два матчі в прем'єр-лізі, два в Лізі Європи, один у молодіжній та сім у кубкових та підготовчих зустрічах, повідомляє "Динамоманія".

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Матвій Пономаренко також відзначився жовтими картками, показавши активність на полі. З урахуванням показників він заробив роль перспективного гравця, і його включення до складу на збір стало логічним кроком. Раніше в команді оголосили намір зробити ставку на молодих українців та обмежити придбання легіонерів.

Форвард Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Перспективи та трансферні плани "Динамо"

Разом із Матвієм Пономаренком шанс проявити себе на зборах отримають Павло Люсін, Федір Задорожний, В'ячеслав Суркіс, Владислав Захарченко, Кирило Осипенко, Дмитро Кремчанін та Роман Саленко.

"Біло-сині" продовжують активну літню кампанію і зазначило, що поки що всі чутки про нові покупки клуб оперативно спростовує. Водночас команда готова розлучитися з ключовими гравцями, такими як Шапаренко та Бражко, якщо надійдуть вигідні пропозиції.

"Ми бачимо прагнення молоді та даємо шанс тим, хто готовий боротися за місце в складі. Збір в Австрії — важливий щабель для зростання. Робота триває, ставки зроблені, і Пономаренко на це заслужив", — заявив Шовковський.

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