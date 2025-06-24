Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ярмоленко дал честную оценку нынешнему Динамо

Ярмоленко дал честную оценку нынешнему Динамо

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 13:07
Ярмоленко честно оценил сезон Динамо и свою игру
Андрей Ярмоленко готовится к новому сезону. Фото: пресс-служба клуба
Ключові моменти Главные партнеры Ярмоленко в "Динамо"

Андрей Ярмоленко подвел итоги сезона 2024/2025 для киевского "Динамо" и не стал скрывать своего недовольства еврокубковым выступлением команды. При этом ветеран отметил достижение главной цели на внутренней арене.

В беседе с изданием Dynamo.kiev.ua полузащитник дал оценку выступлению клуба по 10-балльной шкале, остановившись на "пятерке".

Реклама
Читайте также:

По словам Андрея Ярмоленко, провал в Европе не позволяет поставить более высокую оценку даже несмотря на успехи в УПЛ. Такой же балл 35-летний футболист поставил и себе самому. Причиной стали как личные игровые амбиции, так и травма, из-за которой он пропустил значительную часть первой половины сезона. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко готовится к новому сезону. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главные партнеры Ярмоленко в "Динамо"

Также Андрей признался, что на поле легче всего взаимодействует с теми, с кем давно играет вместе — в первую очередь, с Александром Караваевым и Виталием Буяльским.

"Я бы поставил "пятерку". В чемпионате Украины мы достигли цели, а еврокубки провалили. Себе тоже "пятерку". Потому что можно было лучше и по игре, и по результативности. Из-за травмы я многое пропустил. Ну и с Караваевым и Буяльским мы давно вместе, с ними проще всего на поле", — сказал Ярмоленко.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала болельщиков идеальной формой после триумфа на престижных соревнованиях.

На турнире UFC в Азербайджане польская спортсменка Клаудия Сигула уверенно победила россиянку Ирину Алексееву.

Михаил Мудрик может больше не вернуться в "Челси" даже если получит хорошие новости по поводу своей дисквалификации. 

Суркис поделился ожиданиями от нового сезона "Динамо" и рассказал, к чему готовится лично.

спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации