Ярмоленко честно оценил сезон Динамо и свою игру

Андрей Ярмоленко готовится к новому сезону. Фото: пресс-служба клуба

Андрей Ярмоленко подвел итоги сезона 2024/2025 для киевского "Динамо" и не стал скрывать своего недовольства еврокубковым выступлением команды. При этом ветеран отметил достижение главной цели на внутренней арене.

В беседе с изданием Dynamo.kiev.ua полузащитник дал оценку выступлению клуба по 10-балльной шкале, остановившись на "пятерке".

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По словам Андрея Ярмоленко, провал в Европе не позволяет поставить более высокую оценку даже несмотря на успехи в УПЛ. Такой же балл 35-летний футболист поставил и себе самому. Причиной стали как личные игровые амбиции, так и травма, из-за которой он пропустил значительную часть первой половины сезона.

Андрей Ярмоленко готовится к новому сезону. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главные партнеры Ярмоленко в "Динамо"

Также Андрей признался, что на поле легче всего взаимодействует с теми, с кем давно играет вместе — в первую очередь, с Александром Караваевым и Виталием Буяльским.

"Я бы поставил "пятерку". В чемпионате Украины мы достигли цели, а еврокубки провалили. Себе тоже "пятерку". Потому что можно было лучше и по игре, и по результативности. Из-за травмы я многое пропустил. Ну и с Караваевым и Буяльским мы давно вместе, с ними проще всего на поле", — сказал Ярмоленко.

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