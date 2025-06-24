Ярмоленко чесно оцінив сезон Динамо та свою гру

Андрій Ярмоленко готується до нового сезону. Фото: пресслужба клубу

Андрій Ярмоленко підбив підсумки сезону 2024/2025 для київського "Динамо" та не став приховувати свого невдоволення єврокубковим виступом команди. При цьому ветеран відзначив досягнення головної мети на внутрішній арені.

У бесіді з виданням Dynamo.kiev.ua півзахисник дав оцінку виступу клубу за 10-бальною шкалою, зупинившись на "п'ятірці".

Реклама

Читайте також:

За словами Андрія Ярмоленка, провал у Європі не дає змоги поставити вищу оцінку навіть попри успіхи в УПЛ. Такий самий бал 35-річний футболіст поставив і собі самому. Причиною стали як особисті ігрові амбіції, так й травма, через яку він пропустив значну частину першої половини сезону.

Андрій Ярмоленко готується до нового сезону. Фото: пресслужба "Динамо"

Головні партнери Ярмоленка в "Динамо"

Також Андрій зізнався, що на полі найлегше взаємодіє з тими, з ким давно грає разом — насамперед, з Олександром Караваєвим та Віталієм Буяльським.

"Я б поставив "п'ятірку". У чемпіонаті України ми досягли мети, а єврокубки провалили. Собі теж "п'ятірку". Тому що можна було краще та за грою, і за результативністю. Через травму я багато пропустив. Ну і з Караваєвим й Буяльським ми давно разом, з ними найпростіше на полі", — сказав Ярмоленко.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко порадувала вболівальників ідеальною формою після тріумфу на престижних змаганнях.

На турнірі UFC в Азербайджані польська спортсменка Клаудія Сігула впевнено перемогла росіянку Ірину Алексєєву.

Михайло Мудрик може більше не повернутися в "Челсі", навіть якщо отримає хороші новини з приводу своєї дискваліфікації.

Суркіс поділився очікуваннями від нового сезону "Динамо" та розповів, до чого готується особисто.