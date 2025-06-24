Що буде з кар'єрою Мудрика після дискваліфікації

Дискваліфікація не зруйнує кар'єру Мудрика — що відомо
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик уже понад пів року не виходить на поле після позитивної допінг-проби. Йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.
Розслідування триває, і офіційних рішень щодо терміну покарання поки немає, повідомив відомий журналіст на YouTube-каналі "Вацко LIVE".
Віктор Вацко поділився своїм поглядом щодо наслідків можливого покарання. За його словами, навіть за мінімального відсторонення в 16-18 місяців, Михайло Мудрик зможе повернутися в професійний футбол. При цьому він сумнівається, що вінгер продовжить кар'єру в "Челсі".
Експерт зазначив, що лондонський клуб уже розглядає варіанти заміни українця. Головний тренер Енцо Мареска не бачить Мудрика в основі команди, а отже, з великою ймовірністю йтиметься про перехід до іншого клубу європейського рівня.
Що сказав Вацко про перспективи Мудрика
Експерт додав, що у справі Мудрика є принципова відмінність від схожих скандалів. Український футболіст не вживав заборонену речовину свідомо.
"Я абсолютно в цьому впевнений, усі поліграфи це підтвердили. На відміну від Муту, якого викрили у вживанні кокаїну, Мудрик став жертвою випадковості. А отже, шанси повернутися в нього є. Головне — зберегти форму і ментальну стабільність", — пояснив Вацко.
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