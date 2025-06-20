Дискваліфікація Мудрика — розглядаємо всі варіанти

Михайло Мудрик під час презентації в "Челсі". Фото: Reuters

Український півзахисник Михайло Мудрик опинився в епіцентрі серйозного допінгового скандалу. Після позитивної проби "Б" Футбольна асоціація Англії офіційно висунула футболісту звинувачення.

Тепер доля гравця збірної України залежить від його наступного кроку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У Михайла Мудрика є 20 днів, щоб прийняти рішення. Наразі футболіст може вибрати один із двох варіантів. Він або визнає провину, або адвокати 24-річного вінгера подадуть апеляцію.

Михайло Мудрик спостерігає за тренуванням. Фото: Reuters

Що може чекати на Мудрика залежно від рішення

Якщо Мудрик визнає порушення, на нього чекає дискваліфікація на чотири роки. Однак у разі оскарження покарання все залежатиме від доказів: якщо юристи зможуть переконати WADA, що речовина потрапила в організм помилково, термін може бути скорочено до двох років.

Сам футболіст сподівається на пом'якшення покарання. Він уже найняв команду Morgan Sports Law, яка минулого року домоглася скорочення терміну дискваліфікації для Поля Погба з чотирьох років до 18 місяців.

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