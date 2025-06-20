Дисквалификация Мудрика — рассматриваем все варианты

Михаил Мудрик во время презентации в "Челси". Фото: Reuters

Украинский полузащитник Михаил Мудрик оказался в эпицентре серьезного допингового скандала. После положительной пробы "Б" Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула футболисту обвинения.

Теперь судьба игрока сборной Украины зависит от его следующего шага, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

У Михаила Мудрика есть 20 дней, чтобы принять решение. В настоящий момент футболист может выбрать один из двух вариантов. Он либо признает вину, либо адвокаты 24-летнего вингера подадут апелляцию.

Михаил Мудрик наблюдает за тренировкой. Фото: Reuters

Что может ждать Мудрика в зависимости от решения

Если Мудрик признает нарушение, его ожидает дисквалификация на четыре года. Однако в случае оспаривания наказания все будет зависеть от доказательств: если юристы смогут убедить WADA, что вещество попало в организм по ошибке, срок может быть сокращен до двух лет.

Сам футболист надеется на смягчение наказания. Он уже нанял команду Morgan Sports Law, которая в прошлом году добилась сокращения срока дисквалификации для Поля Погба с четырех лет до 18 месяцев.

Напомним, у Георгия Бущана появится возможность вернуться в Европу, им интересуются во Франции.

"Динамо" получит несколько предложений о трансфере Николая Шапаренко и выберет лучшее из них.

Андрей Ярмоленко готовится к окончанию карьеры и уже знает, чем будет заниматься после этого.

Российский комментатор, которого считали другом "Динамо", разочаровал украинцев высказыванием.