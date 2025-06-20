Дисквалификация Мудрика — рассматриваем все варианты

Что ждет Мудрика и есть ли вариант избежать дисквалификации
Украинский полузащитник Михаил Мудрик оказался в эпицентре серьезного допингового скандала. После положительной пробы "Б" Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула футболисту обвинения.
Теперь судьба игрока сборной Украины зависит от его следующего шага, сообщает портал Новини.LIVE.
У Михаила Мудрика есть 20 дней, чтобы принять решение. В настоящий момент футболист может выбрать один из двух вариантов. Он либо признает вину, либо адвокаты 24-летнего вингера подадут апелляцию.
Что может ждать Мудрика в зависимости от решения
Если Мудрик признает нарушение, его ожидает дисквалификация на четыре года. Однако в случае оспаривания наказания все будет зависеть от доказательств: если юристы смогут убедить WADA, что вещество попало в организм по ошибке, срок может быть сокращен до двух лет.
Сам футболист надеется на смягчение наказания. Он уже нанял команду Morgan Sports Law, которая в прошлом году добилась сокращения срока дисквалификации для Поля Погба с четырех лет до 18 месяцев.
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