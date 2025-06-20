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Главная Спорт Что ждет Мудрика и есть ли вариант избежать дисквалификации

Что ждет Мудрика и есть ли вариант избежать дисквалификации

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Дата публикации 20 июня 2025 10:46
Дисквалификация Мудрика — рассматриваем все варианты
Михаил Мудрик во время презентации в "Челси". Фото: Reuters
Ключові моменти Что может ждать Мудрика в зависимости от решения

Украинский полузащитник Михаил Мудрик оказался в эпицентре серьезного допингового скандала. После положительной пробы "Б" Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула футболисту обвинения.

Теперь судьба игрока сборной Украины зависит от его следующего шага, сообщает портал Новини.LIVE.

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У Михаила Мудрика есть 20 дней, чтобы принять решение. В настоящий момент футболист может выбрать один из двух вариантов. Он либо признает вину, либо адвокаты 24-летнего вингера подадут апелляцию.  

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик наблюдает за тренировкой. Фото: Reuters

Что может ждать Мудрика в зависимости от решения

Если Мудрик признает нарушение, его ожидает дисквалификация на четыре года. Однако в случае оспаривания наказания все будет зависеть от доказательств: если юристы смогут убедить WADA, что вещество попало в организм по ошибке, срок может быть сокращен до двух лет.

Сам футболист надеется на смягчение наказания. Он уже нанял команду Morgan Sports Law, которая в прошлом году добилась сокращения срока дисквалификации для Поля Погба с четырех лет до 18 месяцев. 

Напомним, у Георгия Бущана появится возможность вернуться в Европу, им интересуются во Франции. 

"Динамо" получит несколько предложений о трансфере Николая Шапаренко и выберет лучшее из них. 

Андрей Ярмоленко готовится к окончанию карьеры и уже знает, чем будет заниматься после этого. 

Российский комментатор, которого считали другом "Динамо", разочаровал украинцев высказыванием. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси Дисквалификация
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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