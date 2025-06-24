Что будет с карьерой Мудрика после дисквалификации

Михаил Мудрик в сборной Украины. Кадр из видео

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик уже более полугода не выходит на поле после положительной допинг-пробы. Ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Расследование продолжается, и официальных решений по сроку наказания пока нет, сообщил известный журналист на YouTube-канале "Вацко LIVE".

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Виктор Вацко поделился своей точкой зрения о последствиях возможного наказания. По его словам, даже при минимальном отстранении в 16–18 месяцев, Михаил Мудрик сможет вернуться в профессиональный футбол. При этом он сомневается, что вингер продолжит карьеру в "Челси".

Михаил Мудрик во время матча. Кадр из видео

Эксперт отметил, что лондонский клуб уже рассматривает варианты замены украинца. Главный тренер Энцо Мареска не видит Мудрика в основе команды, а значит, с большой вероятностью речь пойдет о переходе в другой клуб европейского уровня.

Что сказал Вацко о перспективах Мудрика

Эксперт добавил, что в деле Мудрика есть принципиальное отличие от похожих скандалов. Украинский футболист не принимал запрещенное вещество осознанно.

"Я абсолютно в этом уверен, все полиграфы это подтвердили. В отличие от Муту, которого уличили в употреблении кокаина, Мудрик стал жертвой случайности. А значит, шансы вернуться у него есть. Главное — сохранить форму и ментальную стабильность", — обїяснил Вацко.

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