Леоненко порівняв себе з Блохіним, Шевченком та Ребровим

Віктор Леоненко (ліворуч) та Мірча Луческу. Фото: УНІАН

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко поділився своєю думкою про те, хто є найвидатнішим футболістом в історії українського футболу. На його думку, цей титул беззастережно належить Олегу Блохіну.

Леоненко зазначив, що поважає й інших видатних гравців столичного клубу в інтерв'ю "Блік".

Реклама

Читайте також:

Віктор Леоненко порівняв Андрія Шевченка та Сергія Реброва, але заявив, що Олег Блохін перевершив усіх за масштабами впливу та досягнень. При цьому він не забув підкреслити й власний рівень.

Олег Блохін під час роботи в збірній України. Фото: УНІАН

За словами експерта, в історії були різні епохи та різні рівні конкуренції, але місце Блохіна — особливе, тому що він став першим багато в чому і заслужив визнання на найвищому рівні.

Що сказав Леоненко про Шевченка та Блохіна

Колишній форвард зазначив, що Шевченко був обдарованим футболістом, але його багато в чому супроводжувала удача. На думку Леоненка, нинішній президент УАФ багато своїх голів забивав, навіть не цілком розуміючи, як це сталося. На думку Віктора, Блохін заслуговує на більше визнання: він залишається найкращим бомбардиром в історії радянського футболу, а чемпіонат СРСР у ті роки був сильнішим за італійську Серію А, де пізніше виступав Шевченко.

"Я не гірший за Блохіна, Шевченка, Реброва, але Олег — найкращий, тому що він перший у всьому. Блохін — як Гагарін, тільки у футболі", — заявив Леоненко.

Нагадаємо, українська чемпіонка Юлія Левченко показала результати важкої роботи в спортивних залах.

Харківський "Металіст 1925" може посилити склад молодим форвардом "Динамо".

Суркіс після медичного обстеження назвав головну мету в столичній команді на наступний сезон.

Віктор Вацко пояснив, чим відрізняється випадок Михайла Мудрика від інших допінгових скандалів у футболі.