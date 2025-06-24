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Головна Спорт Леоненко назвав найвидатнішого футболіста України всіх часів

Леоненко назвав найвидатнішого футболіста України всіх часів

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Дата публікації: 24 червня 2025 14:48
Леоненко порівняв себе з Блохіним, Шевченком та Ребровим
Віктор Леоненко (ліворуч) та Мірча Луческу. Фото: УНІАН
Ключові моменти Що сказав Леоненко про Шевченка та Блохіна

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко поділився своєю думкою про те, хто є найвидатнішим футболістом в історії українського футболу. На його думку, цей титул беззастережно належить Олегу Блохіну.

Леоненко зазначив, що поважає й інших видатних гравців столичного клубу в інтерв'ю "Блік".

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Віктор Леоненко порівняв Андрія Шевченка та Сергія Реброва, але заявив, що Олег Блохін перевершив усіх за масштабами впливу та досягнень. При цьому він не забув підкреслити й власний рівень.

Олег Блохин
Олег Блохін під час роботи в збірній України. Фото: УНІАН

За словами експерта, в історії були різні епохи та різні рівні конкуренції, але місце Блохіна — особливе, тому що він став першим багато в чому і заслужив визнання на найвищому рівні.

Що сказав Леоненко про Шевченка та Блохіна

Колишній форвард зазначив, що Шевченко був обдарованим футболістом, але його багато в чому супроводжувала удача. На думку Леоненка, нинішній президент УАФ багато своїх голів забивав, навіть не цілком розуміючи, як це сталося. На думку Віктора, Блохін заслуговує на більше визнання: він залишається найкращим бомбардиром в історії радянського футболу, а чемпіонат СРСР у ті роки був сильнішим за італійську Серію А, де пізніше виступав Шевченко.

"Я не гірший за Блохіна, Шевченка, Реброва, але Олег — найкращий, тому що він перший у всьому. Блохін — як Гагарін, тільки у футболі", — заявив Леоненко.

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спорт футбол Андрій Шевченко Олег Блохін Віктор Леоненко
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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