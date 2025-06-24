Юлія Левченко з кращим результатом за останні два роки стала другою у Брно

Левченко з рекордним результатом виграла срібло в Брно
У чеському Брно пройшов "срібний" етап Континентального туру зі стрибків у висоту. У турнірі взяли українки Юлія Левченко та Юлія Чумаченко.
За підсумками виступу Левченко показала кращий виступ за останні роки, повідомив портал "Суспільне".
Левченко змагалась з Оліслагерс
Левченко та Чумаченко без проблем подолали перші дві планки, але на висоті 1,84 м Чумаченко завершила виступ, припустившись помилки.
Левченко продовжила брати висоти з першої спроби і наступними були 1,87 м та 1,90 м.
На висоті 1,93 м п’ять спортсменок продовжили виступи, на 1,96 м залишились чотири легкоатлетки. Потім 1,98 м Левченко взяла з третьої спроби, а Паттерсон після невдалої спроби перенесла її на 2,00 м та успішно її подолала.
Левченко не взяла висоту 2,00 м та стала срібною призеркою турніру.
Оліслагерс здобула третє "золото" підряд після етапів Діамантової ліги в Стокгольмі та Парижі.
Результати етапу:
- Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,00 м
- Юлія Левченко (Україна) — 1,98 м
- Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,96 м
Левченко востаннє стрибала на 1,98 м в липні 2023 року. При цьому вона виконала кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу-2025.
Нагадаємо, раніше Левченко шокувала своєю фізичною формою в цьому сезоні.
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