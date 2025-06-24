Юлія Левченко з кращим результатом за останні два роки стала другою у Брно

Юлія Левченко. Фото: кадр із відео

У чеському Брно пройшов "срібний" етап Континентального туру зі стрибків у висоту. У турнірі взяли українки Юлія Левченко та Юлія Чумаченко.

За підсумками виступу Левченко показала кращий виступ за останні роки, повідомив портал "Суспільне".

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Левченко та Чумаченко без проблем подолали перші дві планки, але на висоті 1,84 м Чумаченко завершила виступ, припустившись помилки.

Левченко продовжила брати висоти з першої спроби і наступними були 1,87 м та 1,90 м.

На висоті 1,93 м п’ять спортсменок продовжили виступи, на 1,96 м залишились чотири легкоатлетки. Потім 1,98 м Левченко взяла з третьої спроби, а Паттерсон після невдалої спроби перенесла її на 2,00 м та успішно її подолала.

Левченко не взяла висоту 2,00 м та стала срібною призеркою турніру.

Оліслагерс здобула третє "золото" підряд після етапів Діамантової ліги в Стокгольмі та Парижі.

Результати етапу:

Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,00 м Юлія Левченко (Україна) — 1,98 м Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,96 м

Левченко востаннє стрибала на 1,98 м в липні 2023 року. При цьому вона виконала кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу-2025.

Нагадаємо, раніше Левченко шокувала своєю фізичною формою в цьому сезоні.

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