Хаби Алонсо назвал игрока, который может заменить Крооса и Модрича

Хаби Алонсо указывает на новую трансферную цель "Реала". Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказал мнение о кадровой ситуации клуба. Он заявил, что "сливочным" жизненно необходимо найти замену Луке Модричу и Тони Кроосу.

По его словам, одним из лучших вариантов на замену может стать Витинья, сообщает Cadena Ser.

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Новичком мадридского "Реала" может стать полузащитник "ПСЖ". Хаби Алонсо отметил умение португальца контролировать ритм игры, действовать под давлением и создавать моменты — качества, которые ассоциируются с Тони Кроосом и Лукой Модричем.

Витинья сделает "Реал" сильнее

Руководство "королевского клуба" уже определило полузащиту как приоритетное направление для усиления. Клуб рассматривает возможность крупной сделки, ведь трансфер Витиньи может обойтись в значительную сумму. Речь идет как минимум о 100 млн евро.

Витинья в составе "ПСЖ". Фото: Reuters/Brett Davis

Если мадридцы не усилятся должным образом, команда может потерять контроль в центре поля, что критично в матчах Лиги чемпионов. Именно поэтому Алонсо призывает руководство действовать сейчас, пока рынок не ушел вперед.

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