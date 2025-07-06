Хаби Алонсо назвал игрока, который может заменить Крооса и Модрича

Хаби Алонсо предупредил Реал о риске без трансфера лидера ПСЖ
Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказал мнение о кадровой ситуации клуба. Он заявил, что "сливочным" жизненно необходимо найти замену Луке Модричу и Тони Кроосу.
По его словам, одним из лучших вариантов на замену может стать Витинья, сообщает Cadena Ser.
Новичком мадридского "Реала" может стать полузащитник "ПСЖ". Хаби Алонсо отметил умение португальца контролировать ритм игры, действовать под давлением и создавать моменты — качества, которые ассоциируются с Тони Кроосом и Лукой Модричем.
Витинья сделает "Реал" сильнее
Руководство "королевского клуба" уже определило полузащиту как приоритетное направление для усиления. Клуб рассматривает возможность крупной сделки, ведь трансфер Витиньи может обойтись в значительную сумму. Речь идет как минимум о 100 млн евро.
Если мадридцы не усилятся должным образом, команда может потерять контроль в центре поля, что критично в матчах Лиги чемпионов. Именно поэтому Алонсо призывает руководство действовать сейчас, пока рынок не ушел вперед.
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