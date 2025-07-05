Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Туран и Шахтер — что ждет команду под руководством тренера

Туран и Шахтер — что ждет команду под руководством тренера

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 10:40
Что ждать от Арды Турана в Шахтере — прогноз на первый сезон
Арда Туран на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Назначение Арды Турана главным тренером донецкого "Шахтера" стало одним из самых обсуждаемых решений лета в украинском футболе. Бывший полузащитник "Барселоны" и "Атлетико" пришел с амбициями и свежим взглядом на игру, и это может означать новую эру для "горняков". 

Каким будет "Шахтер" при новом наставнике и чего ждут от турецкого тренера? Обсуждаем перспективы "горняков" в специальном материале Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Арда Туран является представителем современной школы тренеров, ориентированной на агрессивный контроль мяча и резкий вертикальный переход в атаку. В Турции он уже проявил себя в работе с "Эюпспоре", и теперь намерен перенести свои идеи в украинскую Премьер-лигу. Главная задача на старте — сохранить атакующую мощь "Шахтера" и наладить стабильность в защите. 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко доволен работой на сборах. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чемпионские амбиции "горняков"

Для клуба, который в последние годы переживает непростые трансформации, приход медийной и харизматичной фигуры может стать толчком к новому интересу со стороны болельщиков и потенциальных инвесторов. Туран обладает международным авторитетом, а его имя уже звучит в заголовках европейских СМИ в контексте украинского футбола.

В кадровом плане от нового тренера можно ожидать акцента на молодых футболистов и прессингующей модели игры. Арда Туран умеет раскрывать нестандартных исполнителей, что особенно важно для команды, регулярно продающей лидеров в топ-чемпионаты. Его подход может помочь раскрыться новым украинским талантам. 

Арда Туран
Арда Туран в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чего хочет добиться Туран

Амбиции турецкого наставника не ограничиваются внутренним чемпионатом. В кулуарах клуба говорят о стремлении достойно выступить в еврокубках, где "Шахтер" давно не добивался серьезных результатов. Туран мечтает доказать, что его философия способна конкурировать на международном уровне.

Однако адаптация тренера к украинским реалиям может занять время. Конфликты в календаре, нестабильные условия и давление результата — все это станет серьезным вызовом. От умения быстро встроиться в структуру клуба будет зависеть, сможет ли он реализовать свой потенциал в полной мере.

"Шахтер" находится на пороге перемен. Назначение Арды Турана — это не просто футбольное решение, а стратегический шаг, который может либо вернуть клубу европейскую конкурентоспособность, либо обнажить глубинные проблемы системы. Впереди горячий сезон и множество ответов на ключевые вопросы. 

Напомним, у Александра Шовковского появилась новая важная задача перед стартом сезона в "Динамо". 

Наставник "Полесья" Руслан Ротань готовит сюрприз для соперников своей новой команды в Премьер-лиге. 

Тем временем известна стоимость просмотра боя-реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа в Украине. 

В команде украинского чемпиона по боксу впервые прокомментировали организацию третьего боя против Тайсона Фьюри. 

спорт футбол ФК Шахтер тренер Арда Туран
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации