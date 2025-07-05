Усик и Фьюри готовятся к третьему бою — названа возможная дата

Команда Александра Усика ведет подготовку к бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик может провести третий бой с Тайсоном Фьюри. После того как британец заявил о завершении карьеры, его возвращение в ринг оказалось лишь вопросом времени.

Стороны снова начали активно обсуждать финальный поединок трилогии, сообщает ESPN.

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Недавно Тайсон Фьюри назвал ориентировочную дату проведения третьего поединка с Александром Усиком — это событие должно произойти 18 апреля 2026 года. Это заявление стало неожиданностью, учитывая его недавние поражения от украинца, в том числе во втором бою, завершившемся единогласным решением судей. Тем не менее идея нового поединка не кажется фантастической.

Александр Усик работает на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa/

Что ответила команда чемпиона мира

Команда Александра Усика подтвердила, что вариант третьего боя действительно обсуждается. Переговоры на этот счет велись с момента реванша в Саудовской Аравии, и интерес к событию сохраняется на высоком уровне. Особенно после того, как украинец закрепил статус доминирующего бойца супертяжелого дивизиона.

В данный момент Усик сосредоточен на предстоящем поединке против Даниэля Дюбуа, который станет очередным шагом к его глобальной цели — трижды стать абсолютным чемпионом мира. Работа команды направлена на максимальную концентрацию и последовательность, чтобы не распыляться на сторонние темы до выполнения основной задачи.

Тем не менее вероятность проведения третьего боя с Фьюри остается высокой. В случае победы Усика над Дюбуа и после периода восстановления, команда будет готова рассмотреть этот бой как логическое завершение исторической трилогии.

Напомним, стала известна стоимость просмотра реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа, бой будет доступен как в Украине, так и во всем мире.

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