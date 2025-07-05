Усик и Фьюри готовятся к третьему бою — названа возможная дата

У Усика приняли важное решение по поводу третьего боя с Фьюри
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик может провести третий бой с Тайсоном Фьюри. После того как британец заявил о завершении карьеры, его возвращение в ринг оказалось лишь вопросом времени.
Стороны снова начали активно обсуждать финальный поединок трилогии, сообщает ESPN.
Недавно Тайсон Фьюри назвал ориентировочную дату проведения третьего поединка с Александром Усиком — это событие должно произойти 18 апреля 2026 года. Это заявление стало неожиданностью, учитывая его недавние поражения от украинца, в том числе во втором бою, завершившемся единогласным решением судей. Тем не менее идея нового поединка не кажется фантастической.
Что ответила команда чемпиона мира
Команда Александра Усика подтвердила, что вариант третьего боя действительно обсуждается. Переговоры на этот счет велись с момента реванша в Саудовской Аравии, и интерес к событию сохраняется на высоком уровне. Особенно после того, как украинец закрепил статус доминирующего бойца супертяжелого дивизиона.
В данный момент Усик сосредоточен на предстоящем поединке против Даниэля Дюбуа, который станет очередным шагом к его глобальной цели — трижды стать абсолютным чемпионом мира. Работа команды направлена на максимальную концентрацию и последовательность, чтобы не распыляться на сторонние темы до выполнения основной задачи.
Тем не менее вероятность проведения третьего боя с Фьюри остается высокой. В случае победы Усика над Дюбуа и после периода восстановления, команда будет готова рассмотреть этот бой как логическое завершение исторической трилогии.
Напомним, стала известна стоимость просмотра реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа, бой будет доступен как в Украине, так и во всем мире.
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