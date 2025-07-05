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Головна Спорт В Усика ухвалили важливе рішення щодо третього бою з Ф'юрі

В Усика ухвалили важливе рішення щодо третього бою з Ф'юрі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 10:05
Усик та Ф'юрі готуються до третього бою — названо можливу дату
Команда Олександра Усика веде підготовку до бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик може провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі. Після того як британець заявив про завершення кар'єри, його повернення в ринг виявилося лише питанням часу.

Сторони знову почали активно обговорювати фінальний поєдинок трилогії, повідомляє ESPN.

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Нещодавно Тайсон Ф'юрі назвав орієнтовну дату проведення третього поєдинку з Олександром Усиком — ця подія має відбутися 18 квітня 2026 року. Ця заява стала несподіванкою з огляду на його нещодавні поразки від українця, зокрема в другому бою, що завершився одноголосним рішенням суддів. Проте ідея нового поєдинку не здається фантастичною.

Александр Усик
Олександр Усик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/usykaa/

Що відповіла команда чемпіона світу

Команда Олександра Усика підтвердила, що варіант третього бою дійсно обговорюється. Переговори з цього приводу велися з моменту реваншу в Саудівській Аравії, і інтерес до події зберігається на високому рівні. Особливо після того, як українець закріпив статус домінуючого бійця суперважкого дивізіону.

Наразі Усик зосереджений на майбутньому поєдинку проти Даніеля Дюбуа, який стане черговим кроком до його глобальної мети — тричі стати абсолютним чемпіоном світу. Робота команди спрямована на максимальну концентрацію та послідовність, щоб не розпорошуватися на сторонні теми до виконання основного завдання.

Проте ймовірність проведення третього бою з Ф'юрі залишається високою. У разі перемоги Усика над Дюбуа і після періоду відновлення, команда буде готова розглянути цей бій як логічне завершення історичної трилогії.

Нагадаємо, стала відома вартість перегляду реваншу Олександра Усика з Даніелем Дюбуа, бій буде доступний як в Україні, так і в усьому світі.

Президент США Дональд Трамп збирається організувати проведення турніру з Абсолютного бійцівського чемпіонату просто на галявині перед Білим домом.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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