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Головна Спорт Реванш Усик — Дюбуа — де, коли і як дивитися головний бій року

Реванш Усик — Дюбуа — де, коли і як дивитися головний бій року

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:22
Реванш Усик — Дюбуа на Вемблі: як дивитися бій та скільки коштує трансляція
Олександр Усик відповідає на запитання журналістів. Кадр із відео

Вже 19 липня в Лондоні на "Вемблі" відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Це об'єднавчий поєдинок: на кону чотири пояси WBA-Super, WBC, WBO та IBF.

Трансляцію реваншу вестиме платформа DAZN — бій пропонують через PPV-пакет, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вартість пакета варіюється: близько 59.99 доларів у США, 24.99 фунтів у Великій Британії та приблизно 19.99 доларів в інших регіонах, включно з Україною.

У деяких країнах можлива безкоштовна трансляція — DAZN пропонує пробний період на 7 днів, що дозволяє подивитися бій без додаткової оплати за умови скасування підписки до закінчення.

Реванш Усика и Дюбуа
Офіційне промо реваншу. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик — Дюбуа: як подивитися бій-реванш

Вболівальники, які хочуть дивитися в Європі, можуть придбати доступ через місцеві DAZN-сервіси — наприклад, 19.99 євро в більшості європейських країн. Також популярні VPN-рішення для тих, хто перебуває за межами зони дії платформи.

Квитки на стадіон "Вемблі" вже надійшли в продаж на Ticketmaster. Ціни стартують від 49.96 фунтів за звичайні місця та доходять до 249 фунтів за VIP-пакет.

Даниэль Дюбуа
Даніель Дюбуа готується до реваншу. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Додаткова інтрига вечора боксу

Перед офіційним поєдинком влаштовано великі бої андеркарда, включно з поєдинками Лоуренса Околіє та Льюїса Едмондсона, які розпочнуться близько 17:00 BST перед головним боєм, призначеним на 20:00-22:00 за місцевим часом.

Це справжній фінал: Усик хоче повернути статус абсолютного чемпіона, а Дюбуа прагне взяти реванш. Експерти вважають українця фаворитом протистояння. Проте британський боксер ще в першому поєдинку довів, що йому є що протиставити чемпіону.

Нагадаємо, вже наступного року Олександр Усик може знову вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі, який кинув виклик українцю.

При цьому британський боксер озвучив кілька пунктів умов, виконання яких зробить реальністю третій бій Усик — Ф'юрі.

спорт Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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