Усик та Пивоваров заспівали запальний гімн Fight for Life

Олександр Усик спілкується з журналістами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Популярний український виконавець Артем Пивоваров та Олександр Усик представили незвичайний колаб. Напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа вони записали трек під назвою "Fight for Life".

Прем'єра відбулася 18 липня, рівно за день до бою на "Вемблі", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Це не перший музичний досвід Олександра Усика: він неодноразово з'являвся разом з Артемом Пивоваровим на відкритих тренуваннях та пресконференціях, де артист виконував свої хіти, а боксер підспівував разом із залом.

Українці підтримали Усика

Новий трек записано спільно з діджеєм Ольгою Корольовою. Музиканти мають намір зробити його гімном вечора: пісню планують включити в трансляцію бою та запустити на арені. Пивоваров назвав композицію "битвою за життя" та закликав фанатів підтримати акцію.

Олександр Усик у новому кліпі. Кадр із відео

Реакція медіа та соцмереж уже пішла: українські артисти, включно з Alyona Alyona та Надєю Дорофєєвою, вже поділилися тизером і висловили підтримку. Очікується, що пісня послужить зеленим світлом для єднання публіки. Для Усика це яскравий спосіб заявити не тільки про себе як спортсмена, а й про боротьбу, ідеї та національну позицію.

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