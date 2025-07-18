Усик та Пивоваров заспівали запальний гімн Fight for Life

Усик і Пивоваров випустили вогненний трек перед реваншем із Дюбуа
Популярний український виконавець Артем Пивоваров та Олександр Усик представили незвичайний колаб. Напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа вони записали трек під назвою "Fight for Life".
Прем'єра відбулася 18 липня, рівно за день до бою на "Вемблі", повідомляє портал Новини.LIVE.
Це не перший музичний досвід Олександра Усика: він неодноразово з'являвся разом з Артемом Пивоваровим на відкритих тренуваннях та пресконференціях, де артист виконував свої хіти, а боксер підспівував разом із залом.
Українці підтримали Усика
Новий трек записано спільно з діджеєм Ольгою Корольовою. Музиканти мають намір зробити його гімном вечора: пісню планують включити в трансляцію бою та запустити на арені. Пивоваров назвав композицію "битвою за життя" та закликав фанатів підтримати акцію.
Реакція медіа та соцмереж уже пішла: українські артисти, включно з Alyona Alyona та Надєю Дорофєєвою, вже поділилися тизером і висловили підтримку. Очікується, що пісня послужить зеленим світлом для єднання публіки. Для Усика це яскравий спосіб заявити не тільки про себе як спортсмена, а й про боротьбу, ідеї та національну позицію.
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