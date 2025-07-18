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Головна Спорт Магучіх і Левченко готуються до етапу Діамантової ліги в Лондоні

Магучіх і Левченко готуються до етапу Діамантової ліги в Лондоні

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 10:18
Магучіх та Левченко виступлять у Лондоні, Оліслагерс пропустить етап
Ярослава Магучіх під час стрибка. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги в Лондоні, який відбудеться в суботу, 19 липня.

Це буде вже п'ятий етап сезону у стрибках у висоту серед жінок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх підходить до старту як лідер загального заліку: на її рахунку 30 очок і дострокова путівка до фіналу в Цюріху. Цього року Ярослава вже перемагала на етапах у Сямині та Шанхаї, а також брала "срібло" в Стокгольмі та Парижі. Левченко набрала 15 очок та йде четвертою, вона все ще претендує на фінал, її найкращий результат у сезоні — 4-те місце.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх та її спальний мішок. Кадр із відео

Конкуренція в Лондоні буде серйозною. У старт-листі — бронзова призерка Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон, шоста у світовому рейтингу Крістіна Гонзель, восьма — Олена Куліченко, а також британка Морган Лейк, яка замикає найкращі 10. Також виступлять Імке Оннен, Ламара Дістін та Черіті Гафнагель. А ось Нікола Оліслагерс, яка двічі обійшла Магучіх у попередніх етапах, цей старт пропустить.

Юлия Левченко
Юлія Левченко готується до стрибка. Кадр із відео

Де та коли дивитися виступ Магучіх і Левченко

Змагання зі стрибків у висоту серед жінок на етапі в Лондоні стартують у суботу, 19 липня, о 15:15 за київським часом. Турнір пройде на Олімпійському стадіоні — арені, побудованій спеціально до Ігор 2012 року. Він вміщує до 60 тисяч глядачів та вважається одним із найсучасніших легкоатлетичних об'єктів Європи. Трансляцію етапу можна буде подивитися на телеканалі "Суспільне Спорт". 

Наступним етапом для легкоатлеток стане турнір у Лозанні, а потім фінал Діамантової ліги в Цюріху. Україна має шанс бути представленою двома спортсменками.

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Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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