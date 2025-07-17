ФІФА змінює правила футболу — це стосується пенальті та VAR

Анхель Ді Марія б'є пенальті у ворота "Челсі". Фото: Reuters/Mike Segar

У вищих футбольних інстанціях обговорюють зміни, які можуть кардинально вплинути на долю матчів. Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) запропонувала переглянути два ключові елементи гри.

Йдеться про пробиття пенальті та роль VAR, повідомляє The Times.

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Головна ідея полягає в тому, щоб скасувати добивання після пенальті. Якщо удар з 11 метрів парирує голкіпер або потрапляє в каркас воріт, то момент вважатиметься завершеним. У гравців не буде шансу на добивання навіть впритул.

Воротар після пенальті. Фото: Reuters

В IFAB вважають, що це підвищить справедливість та усуне неоднозначні епізоди з добиванням, особливо у випадках, коли гравці вбігають у штрафний завчасно. Ця новація вже викликала палкі дискусії серед фахівців та вболівальників по всьому світу.

VAR втрутиться в ще більше рішень

Крім пенальті, FIFA готова розширити повноваження VAR. Планується додати два нових пункти, які судді зможуть переглядати: правильність призначення або не призначення кутових ударів, а також ситуації з другими жовтими картками, які ведуть до вилучення гравця. До цього такі епізоди не входили до компетенції відеоасистента.

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