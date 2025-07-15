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Головна Спорт Ексфутболіста київського Динамо оголосили в розшук

Ексфутболіста київського Динамо оголосили в розшук

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 18:17
Ексгравця Динамо оголосили в розшук — він переховується від поліції
Клебер разом з іншими гравцями "Динамо". Фото: "Динамо"

Колишній 41-річний форвард київського "Динамо" Клебер має проблеми в рідній Бразилії. Cуд міста Кантажен видав ордер на його арешт.

Про це повідомив портал ge.globo.com з посиланням на рішення суду.

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Клебер. Фото: "Палмейрас"

Клебера оголосили в розшук

Колишнього футболіста чемпіонату України оголосили в розшук через несплату аліментів. За даними джерел, заборгованість накопичувалася з 2020 року, перевищила 2 млн бразильських реалів, що складає приблизно 310 тисяч євро.

Суд постановив, що Клебер має провести 60 днів за ґратами, якщо не погасить борг повністю.

Клебер виступав у "Динамо" з 2004 по 2008 рік, провів за клуб 105 матчів, забивши 36 голів і віддавши шість асистів. У складі киян бразилець ставав чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка.

Після "Динамо" він грав за бразильські "Палмейрас", де був зіркою клубу, і "Крузейро", а останнім клубом у його кар’єрі був американський "Остін Болд" (2019–2021).

Зазначимо, що у 2023 році Клебера звинувачували в нападі на працівників АЗС у Бразилії, але тоді справу вдалося зам'яти.

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футбол Бразилія аліменти Динамо розшук
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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