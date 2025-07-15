Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лідер Шахтаря готовий виїхати з України через трансфер в Італію

Лідер Шахтаря готовий виїхати з України через трансфер в Італію

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 11:23
Лідер Шахтаря зацікавив три клуби італійської Серії А
Егіналдо (праворуч) святкує гол. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Егіналдо може змінити чемпіонат уже цього літа. Відомо, 20-річний гравець опинився в шорт-листі італійського клубу "Торіно".

"Бики" готові заплатити за бразильця близько 10 млн євро, повідомляє Diário de Transferências.

Реклама
Читайте також:

Інтерес до футболіста "Шахтаря" виявляють не тільки "Торіно". За ситуацією з Егіналдо стежать також "Аталанта" та "Болонья". В обох командах шукають атакувального півзахисника з креативним стилем, і бразилець з УПЛ підходить під профіль.

Эгиналдо
Егіналдо в матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Трансфер Егіналду з "Шахтаря"

У стані "гірників" поки що не роблять офіційних заяв, але в оточенні гравця підтверджують наявність діалогу з представниками клубів Серії А. Сам футболіст відкритий до нового виклику, якщо сторони зможуть домовитися.

Джерела стверджують, що "Торіно" вже надіслав запит та опрацьовує варіант літнього трансферу. Бразильський стиль гри, результативність та молодість Егіналдо роблять його цікавим активом для зростання в Європі.

Эгиналдо
Егіналдо працює на тренуванні. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Егіналдо перейшов у "Шахтар" у січні 2023 року з "Мадуейри". У складі донецького клубу він швидко став одним із найпомітніших виконавців. У сезоні 2024/25 бразилець провів 36 матчів, у яких забив 6 голів та зробив 8 результативних передач, ставши одним із ключових гравців атакувальної лінії команди.

Нагадаємо, стала відома сума заробітку Олександра Усика за бій із Даніелем Дюбуа.

Кіра Макогоненко приєдналася до табору українського чемпіона та продемонструвала ідеальну фігуру.

Ілля Забарний пояснив, чому не погоджується перейти до французького "ПСЖ".

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Торино
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації