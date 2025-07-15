Лідер Шахтаря зацікавив три клуби італійської Серії А

Егіналдо (праворуч) святкує гол. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Егіналдо може змінити чемпіонат уже цього літа. Відомо, 20-річний гравець опинився в шорт-листі італійського клубу "Торіно".

"Бики" готові заплатити за бразильця близько 10 млн євро, повідомляє Diário de Transferências.

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Інтерес до футболіста "Шахтаря" виявляють не тільки "Торіно". За ситуацією з Егіналдо стежать також "Аталанта" та "Болонья". В обох командах шукають атакувального півзахисника з креативним стилем, і бразилець з УПЛ підходить під профіль.

Егіналдо в матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Трансфер Егіналду з "Шахтаря"

У стані "гірників" поки що не роблять офіційних заяв, але в оточенні гравця підтверджують наявність діалогу з представниками клубів Серії А. Сам футболіст відкритий до нового виклику, якщо сторони зможуть домовитися.

Джерела стверджують, що "Торіно" вже надіслав запит та опрацьовує варіант літнього трансферу. Бразильський стиль гри, результативність та молодість Егіналдо роблять його цікавим активом для зростання в Європі.

Егіналдо працює на тренуванні. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Егіналдо перейшов у "Шахтар" у січні 2023 року з "Мадуейри". У складі донецького клубу він швидко став одним із найпомітніших виконавців. У сезоні 2024/25 бразилець провів 36 матчів, у яких забив 6 голів та зробив 8 результативних передач, ставши одним із ключових гравців атакувальної лінії команди.

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