Шахтар готовий відпустити талановитого молодого гравця

Денис Твардовський перед матчем. Фото: instagram.com/denystvardovskyi48/

Керівництво донецького "Шахтаря" готує вихідний трансфер. З клубу тимчасово піде 22-річний воротар Денис Твардовський.

Футболіст отримає ігрову практику в іншій команді, не виключено, що за межами України, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

Реклама

Читайте також:

Денис Твардовський може змінити клуб уже цього літа. Відразу кілька команд зацікавлені в його оренді, включно з однією з команд української Прем'єр-ліги та іноземними клубами.

Твардовський має яскраві фізичні дані: зріст воротаря становить 206 см. Попри юний вік, він уже декілька років перебуває в системі "Шахтаря", проте поки що провів лише три офіційні матчі за першу команду.

Твардовський із дівчиною та Кубком України. Фото: instagram.com/denystvardovskyi48/

Де гратиме футболіст "Шахтаря"

У заявці на єврокубки його не виявилося, керівництво "гірників" вважає, що оренда може стати чудовою можливістю для розвитку. Серед потенційних претендентів опинилися румунський клуб "Динамо Бухарест", який, хоча й не ставить воротарське питання в пріоритет, уважно стежить за ситуацією.

Твардовський має гарну реакцію та впевнено діє на виходах, а його габарити роблять його особливо цінним у боротьбі за верхові м'ячі. Контракт воротаря з донецьким клубом розрахований до літа 2028 року, тож клуб готовий розглядати варіанти оренди, щоб не втрачати в перспективі цінного гравця.

Нагадаємо, Ілля Забарний поставив ультиматум з приводу свого трансферу з англійського "Борнмута".

Дар'я Білодід посеред сезону вирушила у відпустку в екзотичну країну.

Яннік Сіннер та Іга Свьонтек здивували запальним танцем на гала-вечері після "Вімблдону".

Луїс Енріке розлютився під час фіналу КЧС й пізніше пояснив мотиви своєї поведінки.