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Головна Спорт Шахтар готовий відпустити свого воротаря в європейський клуб

Шахтар готовий відпустити свого воротаря в європейський клуб

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 15:46
Шахтар готовий відпустити талановитого молодого гравця
Денис Твардовський перед матчем. Фото: instagram.com/denystvardovskyi48/

Керівництво донецького "Шахтаря" готує вихідний трансфер. З клубу тимчасово піде 22-річний воротар Денис Твардовський.

Футболіст отримає ігрову практику в іншій команді, не виключено, що за межами України, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Денис Твардовський може змінити клуб уже цього літа. Відразу кілька команд зацікавлені в його оренді, включно з однією з команд української Прем'єр-ліги та іноземними клубами.

Твардовський має яскраві фізичні дані: зріст воротаря становить 206 см. Попри юний вік, він уже декілька років перебуває в системі "Шахтаря", проте поки що провів лише три офіційні матчі за першу команду.

Денис Твардовский
Твардовський із дівчиною та Кубком України. Фото: instagram.com/denystvardovskyi48/

Де гратиме футболіст "Шахтаря"

У заявці на єврокубки його не виявилося, керівництво "гірників" вважає, що оренда може стати чудовою можливістю для розвитку. Серед потенційних претендентів опинилися румунський клуб "Динамо Бухарест", який, хоча й не ставить воротарське питання в пріоритет, уважно стежить за ситуацією.

Твардовський має гарну реакцію та впевнено діє на виходах, а його габарити роблять його особливо цінним у боротьбі за верхові м'ячі. Контракт воротаря з донецьким клубом розрахований до літа 2028 року, тож клуб готовий розглядати варіанти оренди, щоб не втрачати в перспективі цінного гравця.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери УПЛ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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