Шахтар готовий відпустити талановитого молодого гравця

Шахтар готовий відпустити свого воротаря в європейський клуб
Керівництво донецького "Шахтаря" готує вихідний трансфер. З клубу тимчасово піде 22-річний воротар Денис Твардовський.
Футболіст отримає ігрову практику в іншій команді, не виключено, що за межами України, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.
Денис Твардовський може змінити клуб уже цього літа. Відразу кілька команд зацікавлені в його оренді, включно з однією з команд української Прем'єр-ліги та іноземними клубами.
Твардовський має яскраві фізичні дані: зріст воротаря становить 206 см. Попри юний вік, він уже декілька років перебуває в системі "Шахтаря", проте поки що провів лише три офіційні матчі за першу команду.
Де гратиме футболіст "Шахтаря"
У заявці на єврокубки його не виявилося, керівництво "гірників" вважає, що оренда може стати чудовою можливістю для розвитку. Серед потенційних претендентів опинилися румунський клуб "Динамо Бухарест", який, хоча й не ставить воротарське питання в пріоритет, уважно стежить за ситуацією.
Твардовський має гарну реакцію та впевнено діє на виходах, а його габарити роблять його особливо цінним у боротьбі за верхові м'ячі. Контракт воротаря з донецьким клубом розрахований до літа 2028 року, тож клуб готовий розглядати варіанти оренди, щоб не втрачати в перспективі цінного гравця.
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