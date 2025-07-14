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Главная Спорт Шахтер готов отпустить своего вратаря в европейский клуб

Шахтер готов отпустить своего вратаря в европейский клуб

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 15:46
Шахтер готов отпустить талантливого молодого игрока
Денис Твардовский перед матчем. Фото: instagram.com/denystvardovskyi48/

Руководство донецкого "Шахтера" готовит исходящий трансфер. Из клуба временно уйдет 22-летний вратарь Денис Твардовский. 

Футболист получит игровую практику в другой команде, не исключено, что за пределами Украины, сообщает Telegram-канал Inside UPL. 

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Денис Твардовский может сменить клуб уже этим летом. Сразу несколько команд заинтересованы в его аренде, включая одну из команд украинской Премьер-лиги и иностранные клубы.

Твардовский обладает яркими физическими данными: рост вратаря составляет 206 см. Несмотря на юный возраст, он уже несколько лет находится в системе "Шахтера", однако пока провел всего три официальных матча за первую команду. 

Денис Твардовский
Твардовский с девушкой и Кубком Украины. Фото: instagram.com/denystvardovskyi48/

Где будет играть футболист "Шахтера"

В заявке на еврокубки его не оказалось, руководство "горняков" считает, что аренда может стать отличной возможностью для развития. Среди потенциальных претендентов оказались румынский клуб "Динамо Бухарест", который, хотя и не ставит вратарский вопрос в приоритет, внимательно следит за ситуацией.

Твардовский обладает хорошей реакцией и уверенно действует на выходах, а его габариты делают его особенно ценным в борьбе за верховые мячи. Контракт вратаря с донецким клубом рассчитан до лета 2028 года, поэтому клуб готов рассматривать варианты аренды, чтобы не терять в перспективе ценного игрока.

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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