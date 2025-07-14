Шахтер готов отпустить талантливого молодого игрока

Шахтер готов отпустить своего вратаря в европейский клуб
Руководство донецкого "Шахтера" готовит исходящий трансфер. Из клуба временно уйдет 22-летний вратарь Денис Твардовский.
Футболист получит игровую практику в другой команде, не исключено, что за пределами Украины, сообщает Telegram-канал Inside UPL.
Денис Твардовский может сменить клуб уже этим летом. Сразу несколько команд заинтересованы в его аренде, включая одну из команд украинской Премьер-лиги и иностранные клубы.
Твардовский обладает яркими физическими данными: рост вратаря составляет 206 см. Несмотря на юный возраст, он уже несколько лет находится в системе "Шахтера", однако пока провел всего три официальных матча за первую команду.
Где будет играть футболист "Шахтера"
В заявке на еврокубки его не оказалось, руководство "горняков" считает, что аренда может стать отличной возможностью для развития. Среди потенциальных претендентов оказались румынский клуб "Динамо Бухарест", который, хотя и не ставит вратарский вопрос в приоритет, внимательно следит за ситуацией.
Твардовский обладает хорошей реакцией и уверенно действует на выходах, а его габариты делают его особенно ценным в борьбе за верховые мячи. Контракт вратаря с донецким клубом рассчитан до лета 2028 года, поэтому клуб готов рассматривать варианты аренды, чтобы не терять в перспективе ценного игрока.
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