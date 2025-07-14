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Главная Спорт Синнер и Свьонтек восхитили мир тенниса веселым танцем — видео

Синнер и Свьонтек восхитили мир тенниса веселым танцем — видео

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 12:01
Синнер и Свентек удивили гостей на праздничном ужине Уимблдона
Янник Синнер с главным трофеем Уимблдона. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

На ужине чемпионов Уимблдона-2025 Янник Синнер и Ига Свентек не просто приняли поздравления, но и зажгли на танцполе.

Победители мужского и женского одиночных разрядов устроили импровизированный танец под хит Дуа Липы, вызвав овации гостей вечера и бурные обсуждения в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.

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Янник Синнер завоевал титул, победив в финале Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Этот триумф стал его четвёртым на турнирах "Большого шлема" и первым на Уимблдоне. Для 23-летнего итальянца это уже 20-й титул в карьере. 

Ига Свентек продемонстрировала абсолютное доминирование, не оставив шансов американке Аманде Анисимовой — 6:0, 6:0. Полька стала шестикратной победительницей "Шлемов" и впервые в карьере покорила травяные корты Уимблдона. 

Ига Свентек
Принцесса Уэльская Кэтрин вручает трофей Свентек. Фото: Reuters/Toby Melville 

Как танцевали чемпионы

На гала-ужине Янник и Ига вышли в центр зала и исполнили веселый и легкий танец, подарив публике запоминающийся момент. Танец под "Levitating" стал настоящей кульминацией вечера, подчёркивая не только их талант, но и харизму.

Поклонники уже прозвали эту сцену "самым человечным моментом Уимблдона" и отметили, как важно видеть звезд вне корта: простыми, живыми, настоящими. 

Напомним, наставник "ПСЖ" Луис Энрике нашел неожиданное объяснение поражению в финале КЧМ. 

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал причину победы над "ПСЖ", который пропустил три гола. 

В финале Клубного чемпионата мира произошла серьезная потасовка между участниками матча. 

Руководство "Динамо" выбрало нового претендента на позицию центрального защитника команды. 

спорт Теннис Ига Свентек Уимблдон Янник Синнер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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