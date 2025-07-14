Синнер и Свентек удивили гостей на праздничном ужине Уимблдона

Синнер и Свьонтек восхитили мир тенниса веселым танцем — видео
На ужине чемпионов Уимблдона-2025 Янник Синнер и Ига Свентек не просто приняли поздравления, но и зажгли на танцполе.
Победители мужского и женского одиночных разрядов устроили импровизированный танец под хит Дуа Липы, вызвав овации гостей вечера и бурные обсуждения в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.
Янник Синнер завоевал титул, победив в финале Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Этот триумф стал его четвёртым на турнирах "Большого шлема" и первым на Уимблдоне. Для 23-летнего итальянца это уже 20-й титул в карьере.
Ига Свентек продемонстрировала абсолютное доминирование, не оставив шансов американке Аманде Анисимовой — 6:0, 6:0. Полька стала шестикратной победительницей "Шлемов" и впервые в карьере покорила травяные корты Уимблдона.
Как танцевали чемпионы
На гала-ужине Янник и Ига вышли в центр зала и исполнили веселый и легкий танец, подарив публике запоминающийся момент. Танец под "Levitating" стал настоящей кульминацией вечера, подчёркивая не только их талант, но и харизму.
Поклонники уже прозвали эту сцену "самым человечным моментом Уимблдона" и отметили, как важно видеть звезд вне корта: простыми, живыми, настоящими.
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