Синнер и Свентек удивили гостей на праздничном ужине Уимблдона

Янник Синнер с главным трофеем Уимблдона. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

На ужине чемпионов Уимблдона-2025 Янник Синнер и Ига Свентек не просто приняли поздравления, но и зажгли на танцполе.

Победители мужского и женского одиночных разрядов устроили импровизированный танец под хит Дуа Липы, вызвав овации гостей вечера и бурные обсуждения в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.

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Янник Синнер завоевал титул, победив в финале Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Этот триумф стал его четвёртым на турнирах "Большого шлема" и первым на Уимблдоне. Для 23-летнего итальянца это уже 20-й титул в карьере.

Ига Свентек продемонстрировала абсолютное доминирование, не оставив шансов американке Аманде Анисимовой — 6:0, 6:0. Полька стала шестикратной победительницей "Шлемов" и впервые в карьере покорила травяные корты Уимблдона.

Принцесса Уэльская Кэтрин вручает трофей Свентек. Фото: Reuters/Toby Melville

Как танцевали чемпионы

На гала-ужине Янник и Ига вышли в центр зала и исполнили веселый и легкий танец, подарив публике запоминающийся момент. Танец под "Levitating" стал настоящей кульминацией вечера, подчёркивая не только их талант, но и харизму.

Поклонники уже прозвали эту сцену "самым человечным моментом Уимблдона" и отметили, как важно видеть звезд вне корта: простыми, живыми, настоящими.

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