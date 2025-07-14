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Главная Спорт Финал КЧМ закончился скандалом, игроки чуть не подрались

Финал КЧМ закончился скандалом, игроки чуть не подрались

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 10:35
Финал КЧМ завершился конфликтом и дракой футболистов
Андре Сантос (справа) конфликтует с Нуну Мендешем. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Финал Клубного чемпионата мира завершился триумфом "Челси", но после финального свистка страсти только разгорелись. Лондонцы разгромили "ПСЖ" со счетом 3:0, однако эмоции парижан вылились в нецензурный конфликт на поле и за его пределами.

Сразу после завершения матча произошла вспышка агрессии, сообщает O Globo.

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Джанлуиджи Доннарумма
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма вмешался в конфликт. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Что произошло в матче "Челси" — "ПСЖ"

Очевидцы утверждают, что наибольшую напряженность вызвало поведение игроков "Челси" при праздновании, но сами лондонцы считают, что поводов для насилия не было. Один из участников конфликта, полузащитник "Челси" Андре Сантос, объяснил свою позицию.

Он подчеркнул, что в такие моменты сложно контролировать эмоции, но для него важно оставаться верным себе. По словам Сантоса, он никому не обязан подчиняться или уступать, ведь его команда добилась честной победы.

"В такие моменты не осознаешь, что происходит. Я ни перед кем не преклоняюсь. Жоау Педру и ребята подбежали. Главное, что мы — чемпионы", — объяснил Сантос. 

Напомним, Луис Энрике уже назвал свою версию событий, которые произошли на поле. 

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спорт футбол ПСЖ Челси Клубный чемпионат мира по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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