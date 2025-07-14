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Головна Спорт Фінал КЧС закінчився скандалом, гравці ледь не побилися

Фінал КЧС закінчився скандалом, гравці ледь не побилися

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 10:35
Фінал КЧС завершився конфліктом та бійкою футболістів
Андре Сантос (праворуч) конфліктує з Нуну Мендешем. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Фінал Клубного чемпіонату світу завершився тріумфом "Челсі", але після фінального свистка пристрасті тільки розгорілися. Лондонці розгромили "ПСЖ" із рахунком 3:0, проте емоції парижан вилилися в нецензурний конфлікт на полі та за його межами.

Одразу після завершення матчу стався спалах агресії, повідомляє O Globo.

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Джанлуиджи Доннарумма
Воротар Джанлуїджі Доннарумма втрутився в конфлікт. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Що сталося в матчі "Челсі" — "ПСЖ"

Очевидці стверджують, що найбільшу напруженість викликала поведінка гравців "Челсі" під час святкування, але самі лондонці вважають, що приводів для насильства не було. Один з учасників конфлікту, півзахисник "Челсі" Андре Сантос, пояснив свою позицію.

Він підкреслив, що в такі моменти складно контролювати емоції, але для нього важливо залишатися вірним собі. За словами Сантоса, він нікому не зобов'язаний підкорятися або поступатися, адже його команда домоглася чесної перемоги.

"У такі моменти не усвідомлюєш, що відбувається. Я ні перед ким не схиляюся. Жоау Педру і хлопці підбігли. Головне, що ми — чемпіони", — пояснив Сантос.

Нагадаємо, Луїс Енріке вже назвав свою версію подій, які сталися на полі.

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спорт футбол ПСЖ Челсі Клубний чемпіонат світу з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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