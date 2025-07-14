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Головна Спорт Луїс Енріке пояснив, що пішло не так для ПСЖ у фіналі КЧС

Луїс Енріке пояснив, що пішло не так для ПСЖ у фіналі КЧС

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Дата публікації: 14 липня 2025 08:45
Луїс Енріке розкрив причини розгрому ПСЖ від Челсі у фіналі КЧМ
Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Челсі" повністю домінував у фіналі Клубного чемпіонату світу, розгромивши "ПСЖ" із рахунком 3:0. Уже в першій половині зустрічі англійці взяли контроль над м'ячем та ініціативу, дозволивши супернику лише поодинокі контратаки.

Забиті м'ячі від Коула Палмера та Жоау Педру задали ритм фіналу і змусили парижан поступатися полями, повідомляє портал Новини.LIVE.

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До 30-ї хвилини рахунок став 2:0. Після другого удару Палмера "ПСЖ" опинився перед великими труднощами. Попри спроби повернутися в гру, підопічним Луїса Енріке не вдалося розкрити захист "Челсі". Усе стало зрозуміло після третього голу від Педру перед свистком на перерву.

Що Луїс Енріке сказав про матч

У другій половині матч став більш нервовим. Тренери та гравці активізувалися, а фінальний натиск "Челсі" завершився вилученням футболіста "ПСЖ" за агресивну поведінку. Зрештою рахунок залишився незмінним, а переможці змогли відстояти свою перевагу до фінального свистка.

Луис Энрике
Луїс Енріке на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Луїс Енріке припустив, що головна причина поразки криється в енергійності суперника та силовому пресингу з перших хвилин. Він зазначив, що "ПСЖ" просто не зміг нав'язати свій стиль, а обрана схема відкрила простір для "Челсі".

"Ми не змогли контролювати темп. Від самого початку "Челсі" діяв енергійно та розумів, як потрібно атакувати. Це дало їм перевагу, з якою ми не впоралися", — пояснив Луїс Енріке.

Нагадаємо, син відомого українського футболіста піде з київського "Динамо" заради стабільної ігрової практики в іншій команді.

Австралійській спортсменці Ніколі Оліслагерс довелося повністю змінити свої тренування, щоб отримати можливість конкурувати з Ярославою Магучіх.

спорт футбол ПСЖ Луіс Енріке Клубний чемпіонат світу з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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