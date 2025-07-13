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Головна Спорт Палмер та Дембеле ризикнули життям заради ефектного фото

Палмер та Дембеле ризикнули життям заради ефектного фото

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 10:49
ПСЖ та Челсі на даху Нью-Йорка — знімок із трофеєм Клубного ЧС
Коул Палмер та Усман Дембеле. Фото: instagram.com/fifaclubworldcup/

Фінал Клубного чемпіонату світу ФІФА відбудеться вже сьогодні. Напередодні матчу лідери "ПСЖ" та "Челсі" взяли участь в ефектному тизері протистояння.

Футболісти зібралися в епічному антуражі, повідомляє офіційний Instagram-акаунт турніру.

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Перед вирішальним матчем Коул Палмер та Усман Дембеле піднялися на вершину Rockefeller Center. Обидва гравці взяли участь в ефектній фотосесії на вершині однієї з веж з головним трофеєм турніру.

Коул Палмер и Усман Дембеле
Коул Палмер та Усман Дембеле на вершині Рокфеллер центру. Фото: instagram.com/fifaclubworldcup/

Коул і Усман на вершині світу

Палмер, вихованець академії "Челсі", і Дембеле з "ПСЖ" зняли момент на тлі Мангеттена та Центрального парку. Гравці сидять на огорожі оглядового майданчика, тримаючи трофей та обмінюючись рукостисканням.

Коул Палмер и Усман Дембеле
Палмер та Дембеле високо забралися заради знімка. Фото: instagram.com/fifaclubworldcup/

Назва Rockefeller Center говорить сама за себе — це культове місце в самому серці Мангеттена. Його знаменитий оглядовий майданчик Top of the Rock розташований на 70 поверсі, відкриваючи панорами Нью-Йорка на 360°, де центральне місце займає вид на хмарочоси та район, обрамлений епічним зеленим островом Центрального парку.

Сама подія обіцяє стати атмосферною та потужною: фінал між ПСЖ та "Челсі" в MetLife Stadium готується підірвати публіку і стане гамою емоцій, що сприяє не тільки футболу, а й культурному обміну великих клубів.

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спорт футбол Усман Дембеле Клубний чемпіонат світу з футболу Коул Палмер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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