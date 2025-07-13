ПСЖ и Челси на крыше Нью‑Йорка — снимок с трофеем Клубного ЧМ

Палмер и Дембеле рискнули жизнью ради эффектного фото
Финал Клубного чемпионата мира ФИФА пройдет уже сегодня. Накануне матча лидеры "ПСЖ" и "Челси" приняли участие в эффектном тизере противостояния.
Футболисты собрались в эпичном антураже, сообщает официальный Instagram-аккаунт турнира.
Перед решающим матчем Коул Палмер и Усман Дембеле поднялись на вершину Rockefeller Center. Оба игрока приняли участие в эффектной фотосессии на вершине одной из башен с главным трофеем турнира.
Коул и Усман на вершине мира
Палмер, воспитанник академии "Челси", и Дембеле из "ПСЖ" запечатлели момент на фоне Манхэттена и Центрального парка. Игроки сидят на ограждении смотровой площадки, держа трофей и обмениваясь рукопожатием.
Название Rockefeller Center говорит само за себя — это культовое место в самом сердце Манхэттена. Его знаменитая смотровая площадка Top of the Rock расположена на 70 этаже, открывая панорамы Нью‑Йорка на 360°, где центральное место занимает вид на небоскребы и район, обрамленный эпическим зеленым островом Центрального парка.
Само событие обещает стать атмосферным и мощным: финал между ПСЖ и "Челси" в MetLife Stadium готовится взорвать публику и станет гаммой эмоций, сопутствующей не только футболу, но и культурному обмену великих клубов.
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