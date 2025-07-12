Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Финал Клубного чемпионата мира — шансы ПСЖ и Челси на победу

Финал Клубного чемпионата мира — шансы ПСЖ и Челси на победу

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 14:37
Где, когда и во сколько смотреть финал КЧМ‑2025 — ПСЖ против Челси
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма. Фото: Reuters/Lee Smith

Главным футбольным событием этого лета станет финал Клубного чемпионата мира. Афиша матча достойна лучших еврокубковых примеров, и зрительский интерес стал высоким. 

Английский "Челси" попробует дать бой мощному французскому "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

В воскресенье, 13 июля 2025 года, на легендарном MetLife Stadium в Ист‑Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) состоится финал Клубного чемпионата мира, в котором встретятся французский "ПСЖ" и английский "Челси". Матч стартует в 22:00 по киевскому времени. 

Луис Энрике
Луис Энрике проводит тренировку "ПСЖ". Фото: Reuters/Lee Smith

Путь финалистов к этому поединку оказался впечатляющим: "ПСЖ" уверенно прошел "Реал" (4:0), а "Челси" одолел сенсационный бразильский "Флуминенсе" (2:0). 

Пять трофеев уже в копилке парижан в этом году. Команда Луиса Энрике выиграла чемпионат и кубок Франции, Суперкубок и Лига чемпионов. Теперь им остается завоевать ещё один глобальный титул. 

Энцо Фернандес
Лидер "Челси" Энцо Фернандес. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Шансы "ПСЖ" и "Челси" на победу

Финал обещает стать не просто матчем, а настоящим шоу: в перерыве выступят звезды мирового масштаба — J Balvin, Doja Cat и Tems. Это придает событию атмосферу, сравнимую с американским Супербоулом, где спорт и поп‑культура сливаются в единое яркое представление.

Главным арбитром назначен австралиец Алиреза Фагхани, а вместимость стадиона составляет более 82 500 зрителей. Создан полный антураж для исторического финала, в котором впервые в истории встречаются два европейских клуба. 

Энцо Мареска
Тренеры "Челси" празднуют выход в финал КЧМ. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

"ПСЖ" считается фаворитом финала. Французский клуб демонстрирует стабильность в контроле мяча и высокую реализацию моментов. Команда обладает более сбалансированным составом с глубиной на каждой позиции.

"Челси" выделяется прессингом и работой флангов, но часто испытывает трудности при позиционной обороне. Коэффициенты на победу "ПСЖ" значительно ниже, чем на успех "Челси", что отражает общий прогноз экспертов. При этом возможен упорный матч, учитывая физическую готовность и стиль игры обеих команд. 

Напомним, две известные ведущие поспорили из-за глубины декольте — есть фото участниц

Легкоатлетка Ярослава Магучих готовится к этапу Бриллиантовой лиги в Лондоне. 

Донецкий "Шахтер" хочет усилить состав футболистом, на которого претендует гранд мирового футбола. 

спорт футбол ПСЖ Челси Клубный чемпионат мира по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации