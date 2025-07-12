Где, когда и во сколько смотреть финал КЧМ‑2025 — ПСЖ против Челси

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма. Фото: Reuters/Lee Smith

Главным футбольным событием этого лета станет финал Клубного чемпионата мира. Афиша матча достойна лучших еврокубковых примеров, и зрительский интерес стал высоким.

Английский "Челси" попробует дать бой мощному французскому "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE.

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В воскресенье, 13 июля 2025 года, на легендарном MetLife Stadium в Ист‑Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) состоится финал Клубного чемпионата мира, в котором встретятся французский "ПСЖ" и английский "Челси". Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.

Луис Энрике проводит тренировку "ПСЖ". Фото: Reuters/Lee Smith

Путь финалистов к этому поединку оказался впечатляющим: "ПСЖ" уверенно прошел "Реал" (4:0), а "Челси" одолел сенсационный бразильский "Флуминенсе" (2:0).

Пять трофеев уже в копилке парижан в этом году. Команда Луиса Энрике выиграла чемпионат и кубок Франции, Суперкубок и Лига чемпионов. Теперь им остается завоевать ещё один глобальный титул.

Лидер "Челси" Энцо Фернандес. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Шансы "ПСЖ" и "Челси" на победу

Финал обещает стать не просто матчем, а настоящим шоу: в перерыве выступят звезды мирового масштаба — J Balvin, Doja Cat и Tems. Это придает событию атмосферу, сравнимую с американским Супербоулом, где спорт и поп‑культура сливаются в единое яркое представление.

Главным арбитром назначен австралиец Алиреза Фагхани, а вместимость стадиона составляет более 82 500 зрителей. Создан полный антураж для исторического финала, в котором впервые в истории встречаются два европейских клуба.

Тренеры "Челси" празднуют выход в финал КЧМ. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

"ПСЖ" считается фаворитом финала. Французский клуб демонстрирует стабильность в контроле мяча и высокую реализацию моментов. Команда обладает более сбалансированным составом с глубиной на каждой позиции.

"Челси" выделяется прессингом и работой флангов, но часто испытывает трудности при позиционной обороне. Коэффициенты на победу "ПСЖ" значительно ниже, чем на успех "Челси", что отражает общий прогноз экспертов. При этом возможен упорный матч, учитывая физическую готовность и стиль игры обеих команд.

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