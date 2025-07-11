Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих укрепляет статус звезды спорта — победы и новые старты

Магучих укрепляет статус звезды спорта — победы и новые старты

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 09:13
Почему Магучих — символ украинского спорта и женской элегантности
Ярослава Магучих в Париже. Кадр из видео

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих проводит сложный сезон‑2025. Она выиграла этапы Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае, заняла второе место в Стокгольме и завоевала "серебро" в Париже, преодолев 1,97 м и уступив только Николе Олислагерс. 

Противостояние с австралийской спортсменкой выходит для Магучих на новый уровень, и впереди много интересной борьбы, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

В феврале Ярослава Магучих стала чемпионкой UdinJump Development в Удине (1,94 м), выиграла титул чемпионки Европы в помещении в Апелдорне и заняла бронзу на мировом первенстве в Нанкине. Все это закрепило ее лидерство в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих
Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Однако украинка не спешит выходить на пик формы ради этапов Бриллиантовой лиги. На двух турнирах подряд, в Стокгольме и Париже, Ярослава в упорной борьбе уступила Николе Олислагерс, сумев завоевать серебряные награды. Магучих заявила, что оценивает этот результат как мотивацию к техническому росту и стабильности.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих во время турнира. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Каким будет сезон для Магучих

Следующими этапами Бриллиантовой, в которых выступит Ярослава, могут стать престижные старты в Монако (11 июля), Лондоне (19 июля) и Силезии (16 августа) — ключевые события сезона перед финалом в Цюрихе. Эти старты станут платформой для сохранения формы, продолжения борьбы за лидерство и подготовки к осенним международным стартам. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих на отдыхе. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Не будем забывать и про чемпионат мира в Токио, который пройдет в сентябре. Впереди у Ярославы много сложных стартов, и конкурентки не простят ей ошибки. Однако в свои 23 года Магучих уже неоднократно демонстрировала силу воли и внутренний стержень, которые помогают ей добиваться неимоверных результатов. Болельщики надеются, что гордость украинского спорта останется верна себе и продолжит бороться на каждом турнире, в которых будет участвовать. 

Напомним, известного российского спортсмена задержали во Франции по подозрению в совершении киберпреступлений. 

У Артема Довбика могут возникнуть серьезные проблемы в "Роме" из-за нового тренера. 

"Жирона" изменила трансферную стоимость Виктора Цыганкова на фоне интереса от клубов из АПЛ. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации