Почему Магучих — символ украинского спорта и женской элегантности

Ярослава Магучих в Париже. Кадр из видео

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих проводит сложный сезон‑2025. Она выиграла этапы Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае, заняла второе место в Стокгольме и завоевала "серебро" в Париже, преодолев 1,97 м и уступив только Николе Олислагерс.

Противостояние с австралийской спортсменкой выходит для Магучих на новый уровень, и впереди много интересной борьбы, сообщает портал Новини.LIVE.

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В феврале Ярослава Магучих стала чемпионкой UdinJump Development в Удине (1,94 м), выиграла титул чемпионки Европы в помещении в Апелдорне и заняла бронзу на мировом первенстве в Нанкине. Все это закрепило ее лидерство в прыжках в высоту.

Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Однако украинка не спешит выходить на пик формы ради этапов Бриллиантовой лиги. На двух турнирах подряд, в Стокгольме и Париже, Ярослава в упорной борьбе уступила Николе Олислагерс, сумев завоевать серебряные награды. Магучих заявила, что оценивает этот результат как мотивацию к техническому росту и стабильности.

Ярослава Магучих во время турнира. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Каким будет сезон для Магучих

Следующими этапами Бриллиантовой, в которых выступит Ярослава, могут стать престижные старты в Монако (11 июля), Лондоне (19 июля) и Силезии (16 августа) — ключевые события сезона перед финалом в Цюрихе. Эти старты станут платформой для сохранения формы, продолжения борьбы за лидерство и подготовки к осенним международным стартам.

Ярослава Магучих на отдыхе. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Не будем забывать и про чемпионат мира в Токио, который пройдет в сентябре. Впереди у Ярославы много сложных стартов, и конкурентки не простят ей ошибки. Однако в свои 23 года Магучих уже неоднократно демонстрировала силу воли и внутренний стержень, которые помогают ей добиваться неимоверных результатов. Болельщики надеются, что гордость украинского спорта останется верна себе и продолжит бороться на каждом турнире, в которых будет участвовать.

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