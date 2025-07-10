Российский спортсмен Касаткин задержан во Франции по запросу США

Даниил Касаткин перед игрой. Фото: росСМИ

Российский спортсмен Даниил Касаткин был арестован во Франции, в аэропорту Шарль‑де‑Голль. Это произошло по запросу американских властей.

По версии следствия, он подозревается в участии в хакерской группировке, которая с 2020 по 2022 год провела атаки на около 900 компаний, включая федеральные инстанции США, сообщают российские СМИ.

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США обвиняют 26-летнего Даниила Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и вымогательстве денег у жертв атак. Он якобы участвовал в переговорах по выкупам от имени группы. Российский спортсмен отрицает свою причастность к преступлениям и утверждает, что не разбирается в компьютерах.

Даниил Касаткин во время матча. Фото: росСМИ

Что известно о деле Касаткина

Адвокат спортсмена Фредерик Бело подчеркивает, что клиент приобрёл подержанный ноутбук и не умел самостоятельно устанавливать программы — предположительно, с него было списано имя для преступных действий. Параллельно сторона защиты пытается добиться освобождения под залог, утверждая, что заключение ухудшает физическое состояние спортсмена.

Суд в Париже 8 июля оставил Касаткина под стражей. Спортсмен ранее выступал за клуб МБА‑МАИ в ВТБ-Лиге. Сразу после появления информации о задержании пресс-служба команды объявила об окончании сотрудничества.

Возникает вопрос: будет ли экстрадиция в США. Следующие слушания намечены в ближайшие недели, и, как отмечают юридические источники, ход дела будет зависеть от дипломатических соглашений между Францией и США.

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