Бражко подрался с партнером по Динамо прямо во время тренировки

Владимир Бражко (справа) и Владислав Ванат. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках подготовки к сезону 2025/2025 киевское "Динамо" проводит сбор в Австрии. Футболисты активно тренируются и проводят товарищеские матчи.

Одна из тренировок команды едва не закончилась серьезным скандалом, сообщает аккаунт "Динамо" в Instagram.

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Одним из элементов подготовки к сезону является активная работа с мячом, и речь далеко не всегда о контрольных спаррингах. Во время занятия, которое называется теннисбол, и произошел неприятный инцидент.

Тарас Михавко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Драка на тренировке "Динамо"

Во время тренировки "бело-синих" между двумя игроками произошел небольшой эмоциональный эпизод. Защитник Тарас Михавко в теннисболе исполнил эффектный и техничный финт, после чего ярко отпраздновал удачный момент.

Такое поведение не слишком понравилось Владимиру Бражко. Полузащитник с улыбкой, но с заметным напором сблизился с Тарасом, будто отвечая на его демонстративную радость. Хавбек повалил партнера по команде на газон и исполнил что-то вроде удушающего приема. Михавко удалось вырваться, по лицу Тараса было видно, что он недоволен поведением Владимира.

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