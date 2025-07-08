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Главная Спорт Цыганков может перейти в клуб, который скупает украинцев

Цыганков может перейти в клуб, который скупает украинцев

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 18:12
Цыганков может перейти из Жироны в клуб, где уже играют украинцы
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Будущее Виктора Цыганкова снова оказалось в центре трансферных обсуждений. Вингер "Жироны" и сборной Украины попал в сферу интересов "Трабзонспора".

На данный момент в составе турецкой команды уже выступают Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов, сообщает Taka Gazete.

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Представители "Трабзонспора" уже вступали в контакт с испанской стороной. Речь идет о потенциальной аренде с правом выкупа. Турецкий клуб рассчитывает, что сможет убедить "Жирону" отпустить игрока, несмотря на его важность для команды. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков во время летнего отпуска. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Где будет играть Цыганков

В то же время в испанской прессе неоднократно подчеркивалось, что Цыганков — один из ключевых футболистов "Жироны", и клуб не намерен расставаться с ним без действительно серьезного предложения. Контракт украинца с каталонским клубом действует до лета 2027 года, что усложняет переговоры.

На сегодняшний день нет подтверждений о конкретной сумме трансфера. В случае аренды с выкупом сумма может превысить 15 млн евро.  

Напомним, воспитанник киевского "Динамо" будет выступать в составе новичка Премьер-лиги. 

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спорт футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона Трабзонспор
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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