Цыганков может перейти из Жироны в клуб, где уже играют украинцы

Цыганков может перейти в клуб, который скупает украинцев
Будущее Виктора Цыганкова снова оказалось в центре трансферных обсуждений. Вингер "Жироны" и сборной Украины попал в сферу интересов "Трабзонспора".
На данный момент в составе турецкой команды уже выступают Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов, сообщает Taka Gazete.
Представители "Трабзонспора" уже вступали в контакт с испанской стороной. Речь идет о потенциальной аренде с правом выкупа. Турецкий клуб рассчитывает, что сможет убедить "Жирону" отпустить игрока, несмотря на его важность для команды.
Где будет играть Цыганков
В то же время в испанской прессе неоднократно подчеркивалось, что Цыганков — один из ключевых футболистов "Жироны", и клуб не намерен расставаться с ним без действительно серьезного предложения. Контракт украинца с каталонским клубом действует до лета 2027 года, что усложняет переговоры.
На сегодняшний день нет подтверждений о конкретной сумме трансфера. В случае аренды с выкупом сумма может превысить 15 млн евро.
Напомним, воспитанник киевского "Динамо" будет выступать в составе новичка Премьер-лиги.
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