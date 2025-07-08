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Главная Спорт Бывший динамовец будет играть в составе новичка УПЛ

Бывший динамовец будет играть в составе новичка УПЛ

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 12:17
Воспитанник Динамо будет играть за новичка чемпионата Украины
Денис Янаков на поле. Фото: instagram.com/den_yanakov17/

Команда "Эпицентр" продолжает усиливать состав и активно работать на трансферном рынке. Дебютант Премьер-лиги пригласил одного из футболистов "Черноморца". 

В новом сезоне за "Эпицентр" будет выступать Денис Янаков, сообщает пресс-служба клуба. 

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Опытный 26-летний украинский полузащитник Денис Янаков официально сменил клубную прописку. Он покинул одесский "Черноморец" и стал игроком "Эпицентра". Информация о сроке контракта и условиях перехода пока не разглашается.

Денис Янаков
Денис Янаков в футболке "Черноморца". Фото: instagram.com/den_yanakov17/

Амбиции "Эпицентра" в УПЛ

Переход Янакова стал частью летней перестройки в обеих командах: "Черноморец" по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, а "Эпицентр", напротив, впервые в истории вышел в УПЛ. Для новичка элиты подписание опытного флангового игрока является стратегически важным усилением.

В прошлом сезоне Янаков провел 26 матчей и забил 5 мячей за "Черноморец". Он стабильно выходил в основном составе и демонстрировал высокий уровень игры в атаке. 

Напомним, почти все клубы УПЛ оказались убыточными по итогам прошлого года. 

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко остается одной из самых красивых спортсменок страны. 

Стало известно, куда переехал легендарный спортсмен и функционер Сергей Бубка. 

Олимпийская рекордсменка Яна Клочкова продолжает жить в Крыму и не дает интервью. 

спорт футбол Черноморец Футбол трансферы Эпицентр
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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