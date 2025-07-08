Воспитанник Динамо будет играть за новичка чемпионата Украины

Бывший динамовец будет играть в составе новичка УПЛ
Команда "Эпицентр" продолжает усиливать состав и активно работать на трансферном рынке. Дебютант Премьер-лиги пригласил одного из футболистов "Черноморца".
В новом сезоне за "Эпицентр" будет выступать Денис Янаков, сообщает пресс-служба клуба.
Опытный 26-летний украинский полузащитник Денис Янаков официально сменил клубную прописку. Он покинул одесский "Черноморец" и стал игроком "Эпицентра". Информация о сроке контракта и условиях перехода пока не разглашается.
Амбиции "Эпицентра" в УПЛ
Переход Янакова стал частью летней перестройки в обеих командах: "Черноморец" по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, а "Эпицентр", напротив, впервые в истории вышел в УПЛ. Для новичка элиты подписание опытного флангового игрока является стратегически важным усилением.
В прошлом сезоне Янаков провел 26 матчей и забил 5 мячей за "Черноморец". Он стабильно выходил в основном составе и демонстрировал высокий уровень игры в атаке.
Напомним, почти все клубы УПЛ оказались убыточными по итогам прошлого года.
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