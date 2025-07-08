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Главная Спорт Динамо и Шахтер оказались убыточными по итогам прошлого сезона

Динамо и Шахтер оказались убыточными по итогам прошлого сезона

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 09:53
У Динамо и Шахтера зафиксированы убытки по итогам прошлого сезона
Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Украинский футбол остается совершенно неприбыльным бизнесом. Лишь несколько клубов Премьер-лиги задекларировали прибыли по итогам сезона 2024/2025. 

В этом списке не оказалось ни "Шахтера", ни "Динамо", сообщает "ТаТоТаке". 

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По итогам 2024 года только пять клубов Украинской Премьер-лиги продемонстрировали чистую прибыль — "Ворскла", "Кривбасс", ЛНЗ, СК "Полтава" и "Левый Берег". Все остальные, включая грандов "Динамо" и "Шахтер", оказались в минусе. Особенно угрожающе выглядят обороты: "Динамо" потеряло 12,9 млн долларов, "Шахтер" — ошеломляющие 42,8 млн. 

Дарио Срна
Генеральный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: пресс-служба клуба

Что происходит с украинским футболом

Такой результат удивит не только спортивных аналитиков. Доходы от трансферов не компенсировали операционные расходы, а пандемия и военные реалии затормозили коммерцию. Пока "Динамо" и "Шахтер" инвестируют в инфраструктуру и повышение качества состава, другие клубы получают прибыль низкими затратами и грамотным бюджетированием.

Следующим пунктом после публикации финансовой отчетности стало распределение еврокубков на сезон 2025/2026. Правда, для "Динамо" и "Шахтера", чьи бюджеты едва ли не вдвое превышают доходы конкурентов, факт участия в еврокубках — не столько источник прибыли, сколько требование общественного ожидания. Миллионы долларов вливаются в трансферы и зарплаты, хотя реальные выплаты от УЕФА пока лишь частично компенсируют вложения. 

Прибыль клубов УПЛ до налогооблажения: 

  • "Ворскла" — 242,8 тыс. долларов;
  • "Кривбасс" — 159,6 тыс. долларов;
  • ЛНЗ — 81,3 тыс. долларов;
  • СК "Полтава" — 74,5 тыс. долларов;
  • "Левый Берег" — 7,6 тыс. долларов;
  • "Александрия" — 8,6 тыс. долларов;
  • "Колос" — 28,9 тыс. долларов;
  • "Ингулец" — 55 тыс. долларов;
  • "Заря" — 69,4 тыс. долларов;
  • "Черноморец"— 247,4 тыс. долларов;
  • "Верес" — 547,9 тыс. долларов;
  • "Рух" — 810,8 тыс. долларов;
  • "Металлист 1925" — 1,3 млн долларов;
  • "Оболонь" — 1,7 млн долларов;
  • "Полесье" — 4,7 млн долларов;
  • "Карпаты" — 8,5 млн долларов;
  • "Динамо" — 12,9 млн долларов;
  • "Шахтер" — 42,8 млн долларов. 

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спорт футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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