У Динамо и Шахтера зафиксированы убытки по итогам прошлого сезона

Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Украинский футбол остается совершенно неприбыльным бизнесом. Лишь несколько клубов Премьер-лиги задекларировали прибыли по итогам сезона 2024/2025.

В этом списке не оказалось ни "Шахтера", ни "Динамо", сообщает "ТаТоТаке".

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По итогам 2024 года только пять клубов Украинской Премьер-лиги продемонстрировали чистую прибыль — "Ворскла", "Кривбасс", ЛНЗ, СК "Полтава" и "Левый Берег". Все остальные, включая грандов "Динамо" и "Шахтер", оказались в минусе. Особенно угрожающе выглядят обороты: "Динамо" потеряло 12,9 млн долларов, "Шахтер" — ошеломляющие 42,8 млн.

Генеральный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: пресс-служба клуба

Что происходит с украинским футболом

Такой результат удивит не только спортивных аналитиков. Доходы от трансферов не компенсировали операционные расходы, а пандемия и военные реалии затормозили коммерцию. Пока "Динамо" и "Шахтер" инвестируют в инфраструктуру и повышение качества состава, другие клубы получают прибыль низкими затратами и грамотным бюджетированием.

Следующим пунктом после публикации финансовой отчетности стало распределение еврокубков на сезон 2025/2026. Правда, для "Динамо" и "Шахтера", чьи бюджеты едва ли не вдвое превышают доходы конкурентов, факт участия в еврокубках — не столько источник прибыли, сколько требование общественного ожидания. Миллионы долларов вливаются в трансферы и зарплаты, хотя реальные выплаты от УЕФА пока лишь частично компенсируют вложения.

Прибыль клубов УПЛ до налогооблажения:

"Ворскла" — 242,8 тыс. долларов;

"Кривбасс" — 159,6 тыс. долларов;

ЛНЗ — 81,3 тыс. долларов;

СК "Полтава" — 74,5 тыс. долларов;

"Левый Берег" — 7,6 тыс. долларов;

"Александрия" — 8,6 тыс. долларов;

"Колос" — 28,9 тыс. долларов;

"Ингулец" — 55 тыс. долларов;

"Заря" — 69,4 тыс. долларов;

"Черноморец"— 247,4 тыс. долларов;

"Верес" — 547,9 тыс. долларов;

"Рух" — 810,8 тыс. долларов;

"Металлист 1925" — 1,3 млн долларов;

"Оболонь" — 1,7 млн долларов;

"Полесье" — 4,7 млн долларов;

"Карпаты" — 8,5 млн долларов;

"Динамо" — 12,9 млн долларов;

"Шахтер" — 42,8 млн долларов.

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