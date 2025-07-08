У Динамо та Шахтаря зафіксовано збитки за підсумками минулого сезону

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Український футбол залишається абсолютно неприбутковим бізнесом. Лише декілька клубів Прем'єр-ліги задекларували прибутки за підсумками сезону 2024/2025.

У цьому списку не виявилося ні "Шахтаря", ні "Динамо", повідомляє "ТаТоТаке".

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За підсумками 2024 року тільки п'ять клубів Української Прем'єр-ліги продемонстрували чистий прибуток — "Ворскла", "Кривбас", ЛНЗ, СК "Полтава" та"Лівий Берег". Усі інші, включно з грандами "Динамо" та "Шахтар", опинилися в мінусі. Особливо загрозливо виглядають обороти: "Динамо" втратило 12,9 млн доларів, "Шахтар" — приголомшливі 42,8 млн.

Генеральний директор "Шахтаря" Дарійо Срна. Фото: пресслужба клубу

Що відбувається з українським футболом

Такий результат здивує не лише спортивних аналітиків. Доходи від трансферів не компенсували операційні витрати, а пандемія та військові реалії загальмували комерцію. Поки "Динамо" та "Шахтар" інвестують в інфраструктуру і підвищення якості складу, інші клуби отримують прибуток низькими витратами та грамотним бюджетуванням.

Наступним пунктом після публікації фінансової звітності став розподіл єврокубків на сезон 2025/2026. Щоправда, для "Динамо" та "Шахтаря", чиї бюджети чи не вдвічі перевищують доходи конкурентів, факт участі в єврокубках — не стільки джерело прибутку, скільки вимога суспільного очікування. Мільйони доларів вливаються в трансфери та зарплати, хоча реальні виплати від УЄФА поки що лише частково компенсують вкладення.

Прибуток клубів УПЛ до оподаткування:

"Ворскла" — 242,8 тис. доларів;

"Кривбас" — 159,6 тис. доларів;

ЛНЗ — 81,3 тис. доларів;

СК "Полтава" — 74,5 тис. доларів;

"Лівий Берег" — 7,6 тис. доларів;

"Олександрія" — 8,6 тис. доларів;

"Колос" — 28,9 тис. доларів;

"Інгулець" — 55 тис. доларів;

"Зоря" — 69,4 тис. доларів;

"Чорноморець" — 247,4 тис. доларів;

"Верес" — 547,9 тис. доларів;

"Рух" — 810,8 тис. доларів;

"Металіст 1925" — 1,3 млн доларів;

"Оболонь" — 1,7 млн доларів;

"Полісся" — 4,7 млн доларів;

"Карпати" — 8,5 млн доларів;

"Динамо" — 12,9 млн доларів;

"Шахтар" — 42,8 млн доларів.

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