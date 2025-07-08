У Динамо та Шахтаря зафіксовано збитки за підсумками минулого сезону

Динамо та Шахтар виявилися збитковими за підсумками сезону
Український футбол залишається абсолютно неприбутковим бізнесом. Лише декілька клубів Прем'єр-ліги задекларували прибутки за підсумками сезону 2024/2025.
У цьому списку не виявилося ні "Шахтаря", ні "Динамо", повідомляє "ТаТоТаке".
За підсумками 2024 року тільки п'ять клубів Української Прем'єр-ліги продемонстрували чистий прибуток — "Ворскла", "Кривбас", ЛНЗ, СК "Полтава" та"Лівий Берег". Усі інші, включно з грандами "Динамо" та "Шахтар", опинилися в мінусі. Особливо загрозливо виглядають обороти: "Динамо" втратило 12,9 млн доларів, "Шахтар" — приголомшливі 42,8 млн.
Що відбувається з українським футболом
Такий результат здивує не лише спортивних аналітиків. Доходи від трансферів не компенсували операційні витрати, а пандемія та військові реалії загальмували комерцію. Поки "Динамо" та "Шахтар" інвестують в інфраструктуру і підвищення якості складу, інші клуби отримують прибуток низькими витратами та грамотним бюджетуванням.
Наступним пунктом після публікації фінансової звітності став розподіл єврокубків на сезон 2025/2026. Щоправда, для "Динамо" та "Шахтаря", чиї бюджети чи не вдвічі перевищують доходи конкурентів, факт участі в єврокубках — не стільки джерело прибутку, скільки вимога суспільного очікування. Мільйони доларів вливаються в трансфери та зарплати, хоча реальні виплати від УЄФА поки що лише частково компенсують вкладення.
Прибуток клубів УПЛ до оподаткування:
- "Ворскла" — 242,8 тис. доларів;
- "Кривбас" — 159,6 тис. доларів;
- ЛНЗ — 81,3 тис. доларів;
- СК "Полтава" — 74,5 тис. доларів;
- "Лівий Берег" — 7,6 тис. доларів;
- "Олександрія" — 8,6 тис. доларів;
- "Колос" — 28,9 тис. доларів;
- "Інгулець" — 55 тис. доларів;
- "Зоря" — 69,4 тис. доларів;
- "Чорноморець" — 247,4 тис. доларів;
- "Верес" — 547,9 тис. доларів;
- "Рух" — 810,8 тис. доларів;
- "Металіст 1925" — 1,3 млн доларів;
- "Оболонь" — 1,7 млн доларів;
- "Полісся" — 4,7 млн доларів;
- "Карпати" — 8,5 млн доларів;
- "Динамо" — 12,9 млн доларів;
- "Шахтар" — 42,8 млн доларів.
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