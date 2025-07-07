Трансфер Буяльського — тренер назвав умову для відходу капітана Динамо

Віталій Буяльський на зборах "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Перший тренер півзахисника "Динамо" Віталія Буяльського поділився думкою про перспективи вихованця в клубі. Валерій Катальчук нагадав, що контракт гравця нещодавно був продовжений, попри чутки, які з'явилися раніше, про можливий трансфер.

До підписання угоди обговорювалися варіанти переїзду Буяльського в США, повідомляє "Український футбол".

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Чутки про відхід Віталія Буяльського з "Динамо" з'являються щороку, але 32-річний захисник провів у клубі вже 15 сезонів із короткою орендою в "Говерлі". Капітан "біло-синіх" знову продовжив контракт із клубом, і його перший тренер пояснив мотивацію такого вчинку.

Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Коли Буяльський піде з "Динамо"

Валерій Катальчук зазначив, що керівництво київського клубу, включно з президентом, дало гравцеві шанс продовжити кар'єру в рідній команді, і зараз Буяльський фокусується виключно на матчах та підготовці.

Віталій Буяльський (ліворуч) працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренер додав, що, попри чутки, наразі Буяльський повністю прив'язаний до "Динамо" та демонструє стабільну ігрову форму на полі. Однак за вигідної пропозиції з-за кордону керівництво клубу може відпустити півзахисника, особливо якщо сам футболіст захоче спробувати сили в іншому чемпіонаті. Такий варіант допускається, але тільки після найближчих сезонів, коли в "Динамо" не буде кадрової залежності від досвідчених гравців.

Відомо, що контракт Віталія Буяльського чинний до 30 червня 2027 року. У сезоні 2024/2025 він провів 29 матчів у чемпіонаті України та забив 7 голів.

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