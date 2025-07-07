Шелестюк нокаутував американця після трирічної перерви

Тарас Шелестюк після перемоги. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Український боксер Тарас Шелестюк блискуче повернувся на ринг після трирічної перерви. У поєдинку, що пройшов у США, 39-річний спортсмен відправив у нокаут американця Роддрікуса Лівсі вже в другому раунді.

Шелестюк з перших секунд взяв бій під контроль, демонструючи впевненість, швидкість та звичну техніку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Яскрава перемога Шелестюка

Кульмінація настала в другому раунді, коли Шелестюк притиснув суперника до канатів та завдав потужного лівого хука точно в щелепу. Американець звалився на настил, і рефері тут же зупинив бій, зафіксувавши чисту перемогу нокаутом.

Це був перший бій Шелестюка з березня 2022 року, коли він уперше в кар'єрі завершив поєдинок унічию. Повернення на ринг після довгого простою вийшло яскравим і символічним. Тарас довів, що залишається небезпечним суперником.

Тарас Шелестюк — бронзовий призер Олімпіади-2012, колишній чемпіон світу серед аматорів і непереможений боксер у професіоналах (20 перемог, 1 нічия). Він виступає в першій середній ваговій категорії та тренується в США.

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