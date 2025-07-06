Тайсон Ф'юрі задумався про бій у Москві на Красній площі за титул IBA

Тайсон Ф'юрі на "Олд Траффорд" у Манчестері. Фото: Reuters/Ed Sykes

Колишній абсолютний чемпіон світу Тайсон Ф'юрі заявив, що його запрошували до Москви на прощальний бій за версією IBA, і він не проти взяти участь. Російський функціонер Умар Кремльов, голова Міжнародної боксерської асоціації, особисто запропонував влаштувати для нього "останній гарний поєдинок" на Красній площі.

Ф'юрі розповів, що мріяв про відвідування Москви ще чотири роки тому і збирався вийти на Красну площу взимку в хутрі перед фіналом у Новій Зеландії, повідомляє пресслужба IBA.

Реклама

Читайте також:

Тайсон Ф'юрі зізнався в тому, що бере участь у шоу Netflix і виступ у Росії дав би чудову можливість для світової аудиторії — "500 мільйонів, мільярд глядачів".

Тайсон Ф'юрі та колишній воротар Петер Шмайхель. Фото: Reuters/Ed Sykes

Навіщо Ф'юрі бій у Росії

За словами Тайсона, пропозицію вже обговорюють із його менеджером Спенсером Брауном, і він очікує на офіційну пропозицію від Кремльова. Британець підкреслив, що завжди хотів показати Росію на великому екрані.

Ф'юрі був присутній на боксерському вечорі IBA в Стамбулі та висловив подяку Кремльову за запрошення та організацію заходу минулого тижня.

Нагадаємо, київське "Динамо" не вразило на початку передсезонного збору — що треба виправити Олександру Шовковському.

Артем Мілевський назвав футболіста, якого вважає головним кумиром у київському "Динамо".

Наставник "Реала" Хабі Алонсо обрав зіркового гравця, якого мадридці спробують підписати.

Новий тренер "Шахтаря" Арда Туран спробує повністю змінити ігрову модель "гірників".