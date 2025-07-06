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Головна Спорт Тайсон Ф'юрі може провести бій у Москві на Красній площі

Тайсон Ф'юрі може провести бій у Москві на Красній площі

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 20:31
Тайсон Ф'юрі задумався про бій у Москві на Красній площі за титул IBA
Тайсон Ф'юрі на "Олд Траффорд" у Манчестері. Фото: Reuters/Ed Sykes

Колишній абсолютний чемпіон світу Тайсон Ф'юрі заявив, що його запрошували до Москви на прощальний бій за версією IBA, і він не проти взяти участь. Російський функціонер Умар Кремльов, голова Міжнародної боксерської асоціації, особисто запропонував влаштувати для нього "останній гарний поєдинок" на Красній площі.

Ф'юрі розповів, що мріяв про відвідування Москви ще чотири роки тому і збирався вийти на Красну площу взимку в хутрі перед фіналом у Новій Зеландії, повідомляє пресслужба IBA.

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Тайсон Фьюри
Тайсон Ф'юрі та колишній воротар Петер Шмайхель. Фото: Reuters/Ed Sykes

Навіщо Ф'юрі бій у Росії

За словами Тайсона, пропозицію вже обговорюють із його менеджером Спенсером Брауном, і він очікує на офіційну пропозицію від Кремльова. Британець підкреслив, що завжди хотів показати Росію на великому екрані.

Ф'юрі був присутній на боксерському вечорі IBA в Стамбулі та висловив подяку Кремльову за запрошення та організацію заходу минулого тижня.

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спорт Москва бокс Тайсон Ф'юрі IBA
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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