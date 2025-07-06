Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тривожний старт Динамо — фіаско від угорців та новий тест

Тривожний старт Динамо — фіаско від угорців та новий тест

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 14:31
Динамо програло перед матчем із Хартбергом — що не так із командою
Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" розпочало літні збори з несподіваної поразки від угорської "Кішварди". Команда Олександра Шовковського поступилася 1:2.

Попри статус контрольного матчу, результат викликав занепокоєння у вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наставник "біло-синіх" використовував експериментальний склад, зокрема перевіряючи фізичну готовність новобранців та молоді. Проте навіть з урахуванням ротації було помітно, що командні зв'язки ще не налагоджені, а гра в обороні залишає питання.

Динамо Киев
Стартовий склад "Динамо" перед матчем з угорцями. Фото: пресслужба клубу

Окремою темою стала реалізація. Попри володіння м'ячем, "Динамо" створило небагато моментів та занадто легко втрачало ініціативу в центрі поля.

Наступний виклик — австрійський "Хартберг"

Другий спаринг "Динамо" запланований на 7 липня проти клубу австрійської Бундесліги. Цей матч має дати яснішу картину: хто готовий до сезону, і які позиції потребують підсилення.

Андрей Ярмоленко
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

"Хартберг" завершив минулий чемпіонат у топ-6 і вирізняється хорошою організацією гри. Це буде серйозний тест для "Динамо", особливо на тлі очікувань від нового сезону та боротьби за єврокубки.

Нагадаємо, Олександр Усик упевнений, що у Даніеля Дюбуа є страх перед повторним боєм.

Артем Мілевський зізнався, кого вважає найбільшим футболістом в історії "Динамо".

Хабі Алонсо хоче підсилити "Реал" однією з провідних зірок "Парі Сен-Жермен".

Кріштіану Роналду розповів, чому вирішив не з'являтися на церемонії прощання з Діогу Жотою.

спорт футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації