Динамо програло перед матчем із Хартбергом — що не так із командою

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" розпочало літні збори з несподіваної поразки від угорської "Кішварди". Команда Олександра Шовковського поступилася 1:2.

Попри статус контрольного матчу, результат викликав занепокоєння у вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Наставник "біло-синіх" використовував експериментальний склад, зокрема перевіряючи фізичну готовність новобранців та молоді. Проте навіть з урахуванням ротації було помітно, що командні зв'язки ще не налагоджені, а гра в обороні залишає питання.

Стартовий склад "Динамо" перед матчем з угорцями. Фото: пресслужба клубу

Окремою темою стала реалізація. Попри володіння м'ячем, "Динамо" створило небагато моментів та занадто легко втрачало ініціативу в центрі поля.

Наступний виклик — австрійський "Хартберг"

Другий спаринг "Динамо" запланований на 7 липня проти клубу австрійської Бундесліги. Цей матч має дати яснішу картину: хто готовий до сезону, і які позиції потребують підсилення.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

"Хартберг" завершив минулий чемпіонат у топ-6 і вирізняється хорошою організацією гри. Це буде серйозний тест для "Динамо", особливо на тлі очікувань від нового сезону та боротьби за єврокубки.

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