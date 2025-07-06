Динамо проиграло перед матчем с Хартбергом — что не так с командой

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" начало летние сборы с неожиданного поражения от венгерской "Кишварды". Команда Александра Шовковского уступила 1:2.

Несмотря на статус контрольного матча, результат вызвал беспокойство у болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE.

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Стартовый состав "Динамо" перед матчем с венграми. Фото: пресс-служба клуба

Отдельной темой стала реализация. Несмотря на владение мячом, "Динамо" создало немного моментов и слишком легко теряло инициативу в центре поля.

Следующий вызов — австрийский "Хартберг"

Второй спарринг "Динамо" запланирован на 7 июля против клуба австрийской Бундеслиги. Этот матч должен дать более ясную картину: кто готов к сезону, и какие позиции требуют усиления.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

"Хартберг" завершил прошлый чемпионат в топ-6 и отличается хорошей организацией игры. Это будет серьезный тест для "Динамо", особенно на фоне ожиданий от нового сезона и борьбы за еврокубки.

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