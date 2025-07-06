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Главная Спорт Тревожный старт Динамо на сборах — фиаско от венгров и новый тест

Тревожный старт Динамо на сборах — фиаско от венгров и новый тест

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 14:31
Динамо проиграло перед матчем с Хартбергом — что не так с командой
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" начало летние сборы с неожиданного поражения от венгерской "Кишварды". Команда Александра Шовковского уступила 1:2.

Несмотря на статус контрольного матча, результат вызвал беспокойство у болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE.

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Наставник "бело-синих" использовал экспериментальный состав, в том числе проверяя физическую готовность новобранцев и молодежи. Однако даже с учетом ротации было заметно, что командные связи еще не налажены, а игра в обороне оставляет вопросы. 

Динамо Киев
Стартовый состав "Динамо" перед матчем с венграми. Фото: пресс-служба клуба

Отдельной темой стала реализация. Несмотря на владение мячом, "Динамо" создало немного моментов и слишком легко теряло инициативу в центре поля.

Следующий вызов — австрийский "Хартберг"

Второй спарринг "Динамо" запланирован на 7 июля против клуба австрийской Бундеслиги. Этот матч должен дать более ясную картину: кто готов к сезону, и какие позиции требуют усиления. 

Андрей Ярмоленко
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

"Хартберг" завершил прошлый чемпионат в топ-6 и отличается хорошей организацией игры. Это будет серьезный тест для "Динамо", особенно на фоне ожиданий от нового сезона и борьбы за еврокубки. 

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спорт футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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