Роналду объяснил отказ приехать на похороны Диогу Жоты

Криштиану Роналду после победы в Лиге наций. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Криштиану Роналду пропустил похороны Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Болельщики сборной Португалии с недоумением восприняли этот поступок лидера национальной команды.

Роналду пришлось объяснить мотивы своего поступка, сообщает Sport Bible.

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Похороны бывшего футболиста "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы прошли 5 июля в Гондомаре (Португалия). Мероприятие собрало игроков сборной Португалии и множество коллег из футбола, включая Виргила ван Дейка, Бруну Фернандеша и Бернардо Силву.

Похороны Диогу Жоты и Андре Силвы. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Роналду не приехал на похороны

Как позже сообщил капитан сборной Португалии, причиной его отсутствия стало нежелание привлечь лишнее внимание и превратить церемонию в медиа-спектакль. Кроме того, эмоциональная боль, которую Криштиану пережил во время смерти отца в 2005 году, снова сделала присутствие в публичной службе сложным. Роналду предпочел уединение.

Одновременно с этим он выразил глубокую скорбь и соболезнования семье Жоты через эмоциональный пост и лично связался с вдовой и детьми Диогу, заверив их в личной поддержке. Его сестра Катья Авейро подчеркнула, что он остается рядом и оказывает внимание вне публичного внимания.

Церемония прощания проходила в приходской церкви Гондомара, где братья Жота были похоронены рядом. На службе присутствовали сотни человек, включая представителей "Ливерпуля" и сборной Португалии.

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