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Головна Спорт Роналду вперше засмутив вчинком фанів збірної Португалії

Роналду вперше засмутив вчинком фанів збірної Португалії

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 11:47
Роналду пояснив відмову приїхати на похорон Діогу Жоти
Кріштіану Роналду після перемоги в Лізі націй. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Кріштіану Роналду пропустив похорон Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. Уболівальники збірної Португалії з подивом сприйняли цей вчинок лідера національної команди.

Роналду довелося пояснити мотиви свого вчинку, повідомляє Sport Bible.

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Похорон колишнього футболіста "Ліверпуля" Діогу Жоти та його брата Андре Сілви відбувся 5 липня в Гондомарі (Португалія). Захід зібрав гравців збірної Португалії та безліч колег із футболу, зокрема Віргіла ван Дейка, Бруну Фернандеша та Бернардо Сілву.

Диогу Жота
Похорон Діогу Жоти та Андре Сілви. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Роналду не приїхав на похорон

Як пізніше повідомив капітан збірної Португалії, причиною його відсутності стало небажання привернути зайву увагу та перетворити церемонію на медіа-спектакль. Окрім того, емоційний біль, який Кріштіану пережив під час смерті батька 2005 року, знову зробив присутність у публічній службі складною. Роналду віддав перевагу усамітненню.

Одночасно з цим він висловив глибоку скорботу та співчуття сім'ї Жоти через емоційний пост і особисто зв'язався з вдовою і дітьми Діогу, запевнивши їх в особистій підтримці. Його сестра Катья Авейро наголосила, що він залишається поруч та приділяє увагу поза публічною увагою.

Церемонія прощання відбувалася в парафіяльній церкві Гондомара, де брати Жота були поховані поруч. На службі були присутні сотні людей, включно з представниками "Ліверпуля" та збірної Португалії.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Діогу Жота Збірна Португалії з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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