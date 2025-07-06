Роналду пояснив відмову приїхати на похорон Діогу Жоти

Роналду вперше засмутив вчинком фанів збірної Португалії
Кріштіану Роналду пропустив похорон Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. Уболівальники збірної Португалії з подивом сприйняли цей вчинок лідера національної команди.
Роналду довелося пояснити мотиви свого вчинку, повідомляє Sport Bible.
Похорон колишнього футболіста "Ліверпуля" Діогу Жоти та його брата Андре Сілви відбувся 5 липня в Гондомарі (Португалія). Захід зібрав гравців збірної Португалії та безліч колег із футболу, зокрема Віргіла ван Дейка, Бруну Фернандеша та Бернардо Сілву.
Роналду не приїхав на похорон
Як пізніше повідомив капітан збірної Португалії, причиною його відсутності стало небажання привернути зайву увагу та перетворити церемонію на медіа-спектакль. Окрім того, емоційний біль, який Кріштіану пережив під час смерті батька 2005 року, знову зробив присутність у публічній службі складною. Роналду віддав перевагу усамітненню.
Одночасно з цим він висловив глибоку скорботу та співчуття сім'ї Жоти через емоційний пост і особисто зв'язався з вдовою і дітьми Діогу, запевнивши їх в особистій підтримці. Його сестра Катья Авейро наголосила, що він залишається поруч та приділяє увагу поза публічною увагою.
Церемонія прощання відбувалася в парафіяльній церкві Гондомара, де брати Жота були поховані поруч. На службі були присутні сотні людей, включно з представниками "Ліверпуля" та збірної Португалії.
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