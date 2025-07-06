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Головна Спорт Що відомо про страшну травму гравця Баварії Мусіали

Що відомо про страшну травму гравця Баварії Мусіали

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 10:04
Мусіала зламав ногу — Ноєр звинуватив Доннарумму в епізоді
Джамал Мусіала перед матчем у "ПСЖ". Фото: Reuters/Amanda Perobelli

У чвертьфіналі клубного чемпіонату світу, де "ПСЖ" обіграв "Баварію" з рахунком 2:0, сталася тривожна подія. У другій половині першого тайму Джамал Мусіала отримав важку травму після зіткнення з голкіпером французького клубу Джанлуїджі Доннаруммою.

У півзахисника діагностовано перелом лівої малогомілкової кістки та пошкодження зв'язок, повідомляє Sky Sport Deutschland.

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Медики прогнозують, що відновлення Джамала Мусіали займе близько 4-5 місяців. Молодому гравцеві може знадобитися операція і тривала реабілітація.

Джамал Мусиала
Джамал Мусіала після зіткнення з воротарем "ПСЖ". Фото: Reuters/Pablo Morano

Скандал розгорівся після матчу

Капітан мюнхенців Мануель Ноєр відкрито розкритикував поведінку Доннарумми. Голкіпер "Баварії" заявив, що воротар "ПСЖ" діяв надто агресивно та навіть не підійшов до Мусіали після епізоду. На думку Ноєра, ситуація не вимагала такого ризикованого виходу.

Джанлуиджи Доннарумма
Реакція Доннарумми на інцидент. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Після матчу Доннарумма перепросив в соцмережах та побажав Мусіалі якнайшвидшого одужання. Але емоції в таборі "Баварії" залишилися — команда втратила ключового гравця, і тепер має перебудовуватися без одного зі своїх креативних лідерів.

Клуб пообіцяв забезпечити Мусіалі все необхідне для швидкого та якісного відновлення. Уболівальники та партнери по команді вже висловили слова підтримки, вірячи в його швидке повернення на поле.

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спорт футбол Баварія Джамал Мусіала травма Клубний чемпіонат світу з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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