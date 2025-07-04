Вирішальний сезон у Динамо для Шовковського — що чекає на тренера

Олександр Шовковський та президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Олександр Шовковський починає новий сезон із "Динамо" як повноцінний головний тренер. Чемпіонство 2024/25 дало йому кредит довіри, але разом з тим і тягар очікувань.

Уже до кінця осені стане зрозуміло, наскільки молодий наставник готовий до серйозних випробувань, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Поки одні продовжують сприймати Олександра Шовковського як клубну легенду, яка випадково потрапила в тренерське крісло, інші вже бачать у ньому фахівця нового покоління — прагматичного, стриманого, з інтуїцією переможця.

Олександр Шовковський під час святкування чемпіонства. Фото: пресслужба клубу

Олександр Шовковський залишиться біля керма столичної команди щонайменше на наступний сезон. У нього буде перший повноцінний збір, трансферні рішення та спроба не просто втримати чемпіонство, а й вийти в єврокубки з новим стилем гри.

Які випробування чекають на Шовковського

Тепер від 50-річного фахівця чекають зрілості та глибини. Перемога в УПЛ стала можливою не тільки завдяки осічкам конкурентів, а й тому, як Шовковський справлявся з внутрішнім тиском. Але наступний крок — це не просто результат, а доросла гра, впізнаваний малюнок, розвиток молодих та чіткіший контроль над командою.

Гравці "Динамо" на зборах. Фото: пресслужба клубу

Важливо й те, як Шовковський вибудовує комунікацію як із гравцями, так і з керівництвом. Він не тисне авторитетом, але має довіру, тому що сам пройшов усі рівні клубу. Це дає йому унікальну перевагу: він розуміє, як влаштоване "Динамо" зсередини, і може тонко балансувати між амбіціями, реальністю та очікуваннями вболівальників.

Ключовим викликом залишаються єврокубки. Саме там найчастіше розкривається або руйнується образ тренера. Чи зможе Шовковський вивести "Динамо" до групового етапу Ліги чемпіонів або Ліги Європи — стане головним маркером його тренерської спроможності.

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