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Головна Спорт Ротань у Поліссі — що очікує на команду з перспективним тренером

Ротань у Поліссі — що очікує на команду з перспективним тренером

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 08:43
Ротань уже почав змінювати Полісся — що чекає на команду в новому сезоні
Руслан Ротань бере участь у тренуванні. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Руслан Ротань став головним тренером житомирського "Полісся", підписавши контракт на три роки. Він замінив Імада Ашура та розпочав підготовку команди до нового сезону одразу після завершення попереднього чемпіонату.

Гравці позитивно сприйняли стиль роботи Ротаня, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Руслан Ротань
Руслан Ротань у "Поліссі". Фото: instagram.com/fcpolissya/

На перших зборах футболісти отримали високе навантаження — інтенсивні тренування та контрольні матчі задали високий темп. Бабенко наголосив, що атмосфера в команді стала більш професійною, а підхід — глибоким і структурним.

Яким буде "Полісся" Ротаня

Керівництво клубу дало тренеру свободу в кадрових рішеннях. Було укомплектовано тренерський штаб та аналітичну групу, а також виділено ресурси на точкове підсилення складу для успішного старту в єврокубках.

Полесье
Гравці "Полісся" готуються до сезону. Фото: instagram.com/fcpolissya/

За словами самого Руслана Ротаня, він прийшов у клуб із чітким розумінням цілей: допомогти молодим гравцям рости, зміцнити результат та зробити "Полісся" стабільним учасником європейських турнірів. Він додав, що три роки — це час не для експериментів, а для системної роботи.

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спорт футбол УПЛ Руслан Ротань тренер Полісся
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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