Ротань уже начал менять Полесье — что ждет команду в новом сезоне

Руслан Ротань участвует в тренировке. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Руслан Ротань стал главным тренером житомирского "Полесья", подписав контракт на три года. Он заменил Имадa Ашура и начал подготовку команды к новому сезону сразу после завершения предыдущего чемпионата.

Игроки положительно восприняли стиль работы Ротаня, сообщает портал Новини.LIVE.

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Руслан Ротань в "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

На первых сборах футболисты получили высокую нагрузку — интенсивные тренировки и контрольные матчи задали высокий темп. Бабенко подчеркнул, что атмосфера в команде стала более профессиональной, а подход — глубоким и структурным.

Какие будет "Полесье" Ротаня

Руководство клуба дало тренеру свободу в кадровых решениях. Были укомплектованы тренерский штаб и аналитическая группа, а также выделены ресурсы на точечное усиление состава для успешного старта в еврокубках.

Игроки "Полесья" готовятся к сезону. Фото: instagram.com/fcpolissya/

По словам самого Руслана Ротаня, он пришел в клуб с четким пониманием целей: помочь молодым игрокам расти, укрепить результат и сделать "Полесье" стабильным участником европейских турниров. Он добавил, что три года — это время не для экспериментов, а для системной работы.

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