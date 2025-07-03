Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ротань в Полесье — что ожидает команду с перспективным тренером

Ротань в Полесье — что ожидает команду с перспективным тренером

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:43
Ротань уже начал менять Полесье — что ждет команду в новом сезоне
Руслан Ротань участвует в тренировке. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Руслан Ротань стал главным тренером житомирского "Полесья", подписав контракт на три года. Он заменил Имадa Ашура и начал подготовку команды к новому сезону сразу после завершения предыдущего чемпионата.

Игроки положительно восприняли стиль работы Ротаня, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Полузащитник Руслан Бабенко в интервью клубной пресс-службе отметил, что тренер предлагает нестандартные схемы, которые заставляют по‑новому взглянуть на игру.

Руслан Ротань
Руслан Ротань в "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

На первых сборах футболисты получили высокую нагрузку — интенсивные тренировки и контрольные матчи задали высокий темп. Бабенко подчеркнул, что атмосфера в команде стала более профессиональной, а подход — глубоким и структурным.

Какие будет "Полесье" Ротаня

Руководство клуба дало тренеру свободу в кадровых решениях. Были укомплектованы тренерский штаб и аналитическая группа, а также выделены ресурсы на точечное усиление состава для успешного старта в еврокубках. 

Полесье
Игроки "Полесья" готовятся к сезону. Фото: instagram.com/fcpolissya/

По словам самого Руслана Ротаня, он пришел в клуб с четким пониманием целей: помочь молодым игрокам расти, укрепить результат и сделать "Полесье" стабильным участником европейских турниров. Он добавил, что три года — это время не для экспериментов, а для системной работы. 

Напомним, бывший наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился планами на ближайшие годы. 

Многолетний лидер мадридского "Реала" Лука Модрич побеседовал с главным тренером туринского "Ювентуса" Игорем Тудором. 

спорт футбол УПЛ Руслан Ротань тренер Полесье
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации