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Главная Спорт Новая команда Вернидуба — комментарий тренера

Новая команда Вернидуба — комментарий тренера

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 15:09
Мобилизация остановила Вернидуба — где будет работать тренер
Юрий Вернидуб отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН
Ключові моменти Вернидуб — о дальнейшей карьере

Бывший главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подтвердил, что не сможет возглавить зарубежный клуб, несмотря на полученные предложения из Азербайджана и Казахстана. По его словам, в роли военнообязанного он пока не имеет права покинуть Украину.

Специалист находится в творческом отпуске после завершения сезона 2024/25 и пока не планирует официальных возвращений в тренерскую работу, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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На данный момент 59-летний Юрий Вернидуб сосредоточен на отдыхе и анализе следующего этапа своей карьеры. Несмотря на интерес, связанный с его именем, Вернидуб подчеркнул, что пересечение границы сейчас невозможно — статус мобилизованного делает любые переговоры условными. Окончательное решение он намерен принимать после достижения возраста 60 лет, когда ограничение снимут. 

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб перед матчем УПЛ. Фото: УНИАН

Вернидуб — о дальнейшей карьере 

По словам самого тренера, слухи о готовых соглашениях — преждевременны. Он заявил, что пока никаких контрактов не подписано и речь о переезде не идет. 

"Ничего не получал и об этом не может быть речи! Я сейчас никуда не смогу уехать, потому что являюсь военнообязанным", — объяснил Вернидуб. 

Напомним, олимпийский чемпион Александр Хижняк назвал причину, из-за которой не перешел в профессиональный бокс. 

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"Арсенал" собирается сделать "Спортингу" очень выгодное предложение о трансфере Виктора Дьекереша. 

спорт футбол УПЛ тренер Юрий Вернидуб
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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