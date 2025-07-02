Мобилизация остановила Вернидуба — где будет работать тренер

Юрий Вернидуб отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подтвердил, что не сможет возглавить зарубежный клуб, несмотря на полученные предложения из Азербайджана и Казахстана. По его словам, в роли военнообязанного он пока не имеет права покинуть Украину.

Специалист находится в творческом отпуске после завершения сезона 2024/25 и пока не планирует официальных возвращений в тренерскую работу, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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На данный момент 59-летний Юрий Вернидуб сосредоточен на отдыхе и анализе следующего этапа своей карьеры. Несмотря на интерес, связанный с его именем, Вернидуб подчеркнул, что пересечение границы сейчас невозможно — статус мобилизованного делает любые переговоры условными. Окончательное решение он намерен принимать после достижения возраста 60 лет, когда ограничение снимут.

Юрий Вернидуб перед матчем УПЛ. Фото: УНИАН

Вернидуб — о дальнейшей карьере

По словам самого тренера, слухи о готовых соглашениях — преждевременны. Он заявил, что пока никаких контрактов не подписано и речь о переезде не идет.

"Ничего не получал и об этом не может быть речи! Я сейчас никуда не смогу уехать, потому что являюсь военнообязанным", — объяснил Вернидуб.

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