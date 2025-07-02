Ван Леувен ломает стереотипы — каким будет новый Кривбасс

Ван Леувен не будет делать ставку только на молодежь в Кривбассе
Патрик ван Леувен, новый главный тренер "Кривбасса", поделился стратегией развития футбольной команды в сезоне 2025/26. Наставник подчеркнул, что сочетание молодости и опыта является важнейшей частью его футбольной философии.
По мнению специалиста, именно ветераны помогают закладывать основу игрового стиля и формируют структуру игры, сообщает пресс-служба клуба.
По мнению нового наставника криворожской команды, молодые футболисты добавляют энергии, но нуждаются в направлении, которое должны задавать как тренеры, так и лидеры раздевалки.
Отвечая на вопрос о будущем команды, ван Леувен отметил, что не планирует полную ставку на молодежь. Напротив, клуб сохранит баланс и добавит новых квалифицированных исполнителей.
Что сказал Ван Леувен о трансферах
Тренер уточнил: в "Кривбассе" остается много опытных игроков, а в клубе уже обсуждают возможные усиления.
"Мы с президентом и директором говорили об этом. Планируется приход новых футболистов, которые добавят команде силы и помогут сохранить уровень прошлых сезонов", — сказал ван Леувен.
Напомним, лондонский "Арсенал" готовит один из самых громких переходов летнего трансферного окна-2025 года.
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