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Главная Спорт Ван Леувен не будет делать ставку только на молодежь в Кривбассе

Ван Леувен не будет делать ставку только на молодежь в Кривбассе

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 10:19
Ван Леувен ломает стереотипы — каким будет новый Кривбасс
Патрик Ван Леувен в Кривом Роге. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Патрик ван Леувен, новый главный тренер "Кривбасса", поделился стратегией развития футбольной команды в сезоне 2025/26. Наставник подчеркнул, что сочетание молодости и опыта является важнейшей частью его футбольной философии.

По мнению специалиста, именно ветераны помогают закладывать основу игрового стиля и формируют структуру игры, сообщает пресс-служба клуба.

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По мнению нового наставника криворожской команды, молодые футболисты добавляют энергии, но нуждаются в направлении, которое должны задавать как тренеры, так и лидеры раздевалки. 

Патрик Ван Леувен
Патрик Ван Леувен во время интервью. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Отвечая на вопрос о будущем команды, ван Леувен отметил, что не планирует полную ставку на молодежь. Напротив, клуб сохранит баланс и добавит новых квалифицированных исполнителей.

Что сказал Ван Леувен о трансферах

Тренер уточнил: в "Кривбассе" остается много опытных игроков, а в клубе уже обсуждают возможные усиления. 

"Мы с президентом и директором говорили об этом. Планируется приход новых футболистов, которые добавят команде силы и помогут сохранить уровень прошлых сезонов", — сказал ван Леувен. 

Напомним, лондонский "Арсенал" готовит один из самых громких переходов летнего трансферного окна-2025 года. 

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спорт футбол УПЛ Кривбасс Патрик ван Леувен
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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