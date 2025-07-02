Ван Леувен ломает стереотипы — каким будет новый Кривбасс

Патрик Ван Леувен в Кривом Роге. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Патрик ван Леувен, новый главный тренер "Кривбасса", поделился стратегией развития футбольной команды в сезоне 2025/26. Наставник подчеркнул, что сочетание молодости и опыта является важнейшей частью его футбольной философии.

По мнению специалиста, именно ветераны помогают закладывать основу игрового стиля и формируют структуру игры, сообщает пресс-служба клуба.

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Патрик Ван Леувен во время интервью. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Отвечая на вопрос о будущем команды, ван Леувен отметил, что не планирует полную ставку на молодежь. Напротив, клуб сохранит баланс и добавит новых квалифицированных исполнителей.

Что сказал Ван Леувен о трансферах

Тренер уточнил: в "Кривбассе" остается много опытных игроков, а в клубе уже обсуждают возможные усиления.

"Мы с президентом и директором говорили об этом. Планируется приход новых футболистов, которые добавят команде силы и помогут сохранить уровень прошлых сезонов", — сказал ван Леувен.

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