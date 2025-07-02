Ястремская раскрыла, как обыграла Гофф на Уимблдоне

Даяна Ястремская празднует победу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжила борьбу на Уимблдоне после впечатляющей победы над Коко Гофф со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Одесситка раскрыла, что помогло ей справиться с давлением действующей чемпионки Ролан Гаррос.

Ястремская объяснила, что на траве Лондона она чувствует связь с прошлым, сообщает пресс-служба Уимблдона.

Реклама

Читайте также:

Что Ястремская сказала о победе над Гофф

"Прежде всего хочу сказать, что этот корт дарит мне множество приятных воспоминаний — именно здесь я играла финал юниорского Уимблдона. Он вызывает у меня сильные эмоции", — заявила украинская теннисистка.

По ее словам, эмоциональная связь придала Ястремской необходимую мотивацию. Говоря об игре против Коко Гофф, Даяна Ястремская призналась, что ощущала невероятный подъем. Украинка заявила, что она действительно была "в огне" — даже маникюр у Даяны был в виде языков пламени, что символично отразилось на настрое и уровне игры.

Матчи против американки она считает особенными: Ястремская высоко оценила и теннисные качества соперницы, и их хорошие отношения вне корта. Все это, по мнению украинки, помогло ей максимально раскрепоститься и показать лучший теннис.

Даяна Ястремская и Коко Гофф. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Особую роль в успехе сыграла команда спортсменки. Даяна отметила, что ее близкие и тренерский штаб всегда верят в нее. На трибунах в день победы ее поддерживали тренер Ману, наставник по йоге Виктория, мама, агент и друзья. Такая поддержка, по словам теннисистки, стала мощным стимулом.

Что ждет Ястремскую дальше

Также она упомянула главный девиз своей команды — "Верь в то, что делаешь". Именно эта установка, уверена Ястремская, помогает справляться с эмоциональным давлением и не терять концентрации в ответственные моменты.

Во втором раунде турнира Даяна встретится с "нейтральной" спортсменкой Анастасией Захаровой. После победы над Гофф Ястремская подтвердила, что психологическая стабильность и атмосфера на корте — ключевые для продолжения роста и уверенного выступления в Лондоне.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина тоже успешно победила в первом матче на Уимблдоне. Вскоре после этого украинка опубликовала фотографию, на которой позирует с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным.